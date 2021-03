台灣長榮貨櫃輪堵蘇伊士運河　全球網友KUSO大集合

(台灣英文新聞/國際組綜合報導)長榮海運「長賜輪」(Ever Given)23日上午擱淺卡道蘇伊士運河,嚴重影響全球船運時程,不過這起「航運界重大意外」與「奇談」也引起全球國際媒體大幅報導以及網友熱烈討論,不少外國網友更KUSO各式迷音梗圖「紀念」這起奇特事件。

媒體報導,月初從中國深圳出發裝載逾2萬貨櫃的「長賜輪」,於埃及時間3月23日上午8時左右,從紅海北向進入蘇伊士運河時,在河口南端6海浬處,疑似遭受瞬間強風吹襲,造成船身偏離航道,意外觸底擱淺打橫,卡住這個平均每日吐納51.5艘貨輪的重要國際航道,其中多艘貨輪是運送天然氣及原油,卡在運河兩端動彈不得,影響國際能源價格。

蘇伊士運河連接地中海跟紅海,全長190公里、深24公尺、寬205公尺,為埃及重要外匯收入來源。2020年的吞吐量為一萬九千艘以上,約占世界海運貿易一成。

航運界人士表示,這起事故嚴重影響連結歐亞非的海運要道,若封閉時間超過24小時,船隻恐被迫變更航線,選擇繞過非洲好望角,大幅增加航程,也可能會進一步推高貨櫃出租價格。

目前在推特上出現最熱門的相關梗圖,是合成1997年美國電影「王牌大賤諜(Austin Powers)」其中一幕男主角驅車逃離卻卡在隧道動彈不得的窘境:

有網友合成美國參議員桑德斯出席拜登就職大典的等待迷因圖。

在另一則推特,網友自我解嘲指時隔50年,憑著台積電晶片以及一艘國際貨櫃輪,台灣終於在國際上「發揮重大國際影響力」: