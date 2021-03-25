台灣長榮貨櫃輪堵蘇伊士運河　全球網友KUSO大集合

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）長榮海運「長賜輪」（Ever Given）23日上午擱淺卡道蘇伊士運河，嚴重影響全球船運時程，不過這起「航運界重大意外」與「奇談」也引起全球國際媒體大幅報導以及網友熱烈討論，不少外國網友更KUSO各式迷音梗圖「紀念」這起奇特事件。

媒體報導，月初從中國深圳出發裝載逾2萬貨櫃的「長賜輪」，於埃及時間3月23日上午8時左右，從紅海北向進入蘇伊士運河時，在河口南端6海浬處，疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺打橫，卡住這個平均每日吐納51.5艘貨輪的重要國際航道，其中多艘貨輪是運送天然氣及原油，卡在運河兩端動彈不得，影響國際能源價格。

蘇伊士運河連接地中海跟紅海，全長190公里、深24公尺、寬205公尺，為埃及重要外匯收入來源。2020年的吞吐量為一萬九千艘以上，約占世界海運貿易一成。

航運界人士表示，這起事故嚴重影響連結歐亞非的海運要道，若封閉時間超過24小時，船隻恐被迫變更航線，選擇繞過非洲好望角，大幅增加航程，也可能會進一步推高貨櫃出租價格。

目前在推特上出現最熱門的相關梗圖，是合成1997年美國電影「王牌大賤諜（Austin Powers）」其中一幕男主角驅車逃離卻卡在隧道動彈不得的窘境：

有網友合成美國參議員桑德斯出席拜登就職大典的等待迷因圖。

I'm sorry but this had to be done.#Evergreen pic.twitter.com/L74uq1TEVO — Daniel Foubert (@d_foubert) March 24, 2021

在另一則推特，網友自我解嘲指時隔50年，憑著台積電晶片以及一艘國際貨櫃輪，台灣終於在國際上「發揮重大國際影響力」：