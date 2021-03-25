台灣防疫成就再傳捷報! 長庚團隊研發的有效抗體檢測試劑獲衛福部認證

台灣防疫成就再傳捷報!由長庚大學及長庚醫院團隊研發的「 新冠肺炎病毒有效中和抗體檢測試劑」， 已製出成品並取得台灣食藥署EUA證書認證完成， 將可正式量產上市使用。此一精準、簡易、快速有效的檢測試劑， 將可協助已染疫或施打疫苗後民眾， 自我檢測體內是否確實具有中和病毒抗體， 可免於擔憂被感染或感染他人之危險， 並可有效做為未來各國政府管制民眾生活及邊境管制開放時， 重要檢測參考數字之一。

長庚大學及長庚醫院今天上午舉行記者會宣佈這項國際性的好消息， 這個試劑認證字號為「 防疫專案核准製造第1106803303號」，是在政府支持下， 完全由台灣所自行研發出的中和抗體檢測試劑，準確率高達90% 以上。

林口長庚醫院防疫總指揮邱政洵副院長表示， 新冠病毒的防治因為疫苗成功的研發與導入， 已經進入一個新的紀元。 但疫苗的施打率無法在短期之內達到群體免疫的狀況， 且施打疫苗後的效果，也會因個人體質的差異而有不同結果， 因此檢驗身上是否有保護性的抗體是非常重要的。

他指出，尤其是在一個沒有流行過疫情的地區(例如台灣)， 確保不被境外者感染，也確保入境者身上具有保護性的中和抗體， 是相當重要的課題。因此入境者如能出具PCR( polymerase chain reaction，聚合酶連鎖反應)檢測陰性、疫苗注射證書， 及以具有有效抗體檢測合格證書， 來充份證明其不具有傳染之危險性，即可減少入境隔離天數， 甚至免除隔離，這對邊境開放及國際交流均有極大的幫助。

不過邱政洵副院長也強調，雖然中和抗體的產生， 不是唯一判斷一個人是否可以免於新冠病毒感染的唯一因素， 但是在實驗室的診斷檢驗上，是最直接而且可行的檢驗方式。

長庚大學醫學生物技術暨檢驗學系教授、 新興病毒感染研究中心主任施信如指出， 傳統上偵測中和抗體的方法，是要在第三級實驗室， 將細胞培養完之後，把病人的血清跟病毒混合在一起， 測試血清中是否有中和抗體可以抑制病毒感染細胞， 而降低因病毒感染產生細胞死亡的現象。 這個方法通常需要3到5天，且操作上有一定的危險性， 不可能大量執行這樣的檢驗。

目前中和抗體的檢驗試劑並不多，有些只是檢測抗新冠病毒表面( S)蛋白質的抗體，無法完全反映出是中和抗體； 或是用和受體結合片段(RBD) 蛋白質競爭的方式大約可以算出病人身上保護性抗體的抑制百分比， 但無法呈現中和抗體的效價。而台灣團隊這次研發的試劑， 是將兩種最能夠和中和抗體結合的抗原放入試劑，以「 二變量廣義相加模型」分析抗體接合至棘蛋白與受體結合域蛋白。 檢測時在一般的檢驗室就可執行，檢測時間約1. 5小時即能獲知結果，準確率高達90%以上， 試劑保存時間可達一年。

此試劑目前已技轉台塑生醫公司並製出成品， 已於今年3月5日取得台灣食藥署EUA(Emergency Use Authorizations，緊急使用授權)證書認證完成， 可正式量產上市使用， 後續並將陸續申請東協各國及歐美國家的認證許可。 邱政洵副院長表示，現在已進入後疫情時代， 除了接種疫苗達到群體免疫的效果外， 台灣中和抗體檢測試劑的研發成功，更將帶來關鍵性的改變， 幫助各國開放邊境管制指日可待。

長庚團隊也宣佈，由於這是台灣自主研發出來的優異成果， 為協助全球盡快走出新冠肺炎造成的經濟衝擊， 將針對近日國內開始施打的AZ疫苗、國產疫苗做一大型研究計畫， 追蹤疫苗施打後，施打者在新冠病毒有效抗體的長期變化， 可做為全球建立疫苗效期的監控指引標準。