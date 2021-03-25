力助中小企業發展 臺灣企銀勇奪信保基金7大獎

經濟部於今(24)日頒發「2021中小企業信用保證融資業務績 優金融機構」，臺灣企銀榮獲「信保金質獎」等7大獎項，截至今年 2月底，協助中小企業移送信保基金保證餘額達新臺幣1,618億 元，為全體金融機構之冠。

臺灣企銀亮眼的送保成績領先國內眾多金融機構，勇奪「 信保金質獎」，且在「促進政策推動獎」、「紓困振興獎-協助中小 企業取得融資金額最高」、「送保案件催收績效優良獎」、「 千億保專案推動優良獎」皆為最優；亦獲得「紓困振興獎-協助中小 企業戶數最高」及「送保資料介接感謝狀」， 表彰臺灣企銀積極協助中小企業發展的成效。

該行多年來為臺灣的中小企業帶來實質上的融資助益， 於企業的創建期，提供「青年創業及啟動金貸款」， 協助中小企業取得創業所需資金，依信保基金統計，自109年8月 新版青創開辦以來，臺灣企銀核保融資金額已逾49.1億元， 位居全體金融機構第一。

企業的成長期階段，該行亦提供多項專案貸款， 陪伴中小企業創新突破，給予專業的財務知識及經營管理建議， 協助企業紮根發展，進一步創造就業機會。 臺灣企銀長期配合政府政策積極輔導企業成長，以「融資、輔導、 投資」三位一體的經營模式，執行「一青、二老、三創」方案， 也就是青年就業、銀髮金融、危老都更，以及扶持創新、 創意與創業，在企業每個發展階段中扮演不可或缺的角色。

臺灣企銀為鼓勵創新創業業主，特推出「新創+智財˙活利貸」 專案貸款，協助文化創意、創新研發業者取得資金， 並將無形資產經濟價值化，亦支持在地藝術工作者舉辦展覽， 贊助音樂會及藝術節等，該行除致力本業經營、追求業務績效， 更提升員工附加價值、重視股東權益，落實ESG永續金融的理念。

臺灣企銀表示，金融機構為社會與經濟穩定發展的重要支柱， 去年國際情勢動盪，加上新冠肺炎疫情的影響下， 企業面對生產基地的調整、供應鏈之重組、 歐美消費市場需求減緩等衝擊， 臺灣企銀積極配合政府政策推動紓困振興及投資台灣等專案， 協助企業在後疫情時代度過挑戰，支持企業升級轉型， 挹注下一波成長的動能，朝永續發展的目標邁進。