新北飯店職場英語體驗營 餐飲房務實作以人為本的專業

新北市府教育局連結產業及科技大學， 為高職學生開辦職場英語體驗營， 培育技高學生專業技能及專業英語雙核心能力。 日前與黎明技術學院合作，針對商管群及餐旅群的學生，以「 飯店業」為主題，結合科大及飯店業者資源， 實地走入職場瞭解飯店各部門的運作， 透過多元學習提升學生對職場英語的學習興趣。

主辦體驗營的黎明旅館管理系主任楊建樑表示，「飯店」 是一個以人為本的行業，除了專業課程學習外， 更需要在真實情境中體會服務的深刻意涵， 因此規劃前往台北王朝大酒店大廳、 餐飲部及宴會廳進行職場導覽學習， 特別是大廳前台客房預訂及國際禮儀學習， 讓學生的實作學習更到位。

具有豐富實務經驗的王朝酒店總經理Michael將學生分組實作 ，透過「動手做學英文」，學習飯店各部門職場專業英語，例如： 體驗房務部門「房務人員」一日生活， 透過舒適乾淨的房間營造高品質的住宿環境；餐飲部SUNNY CAFÉ「侍酒師實作」，讓學生化身為專業侍酒師， 學習瞭解客戶的需求及推薦最符合客戶的飲品，從上酒杯、確認酒、 調整酒溫、開瓶的要領、醒酒的注意事項、試酒、 倒酒及後續服務客戶等，有專業而完整的介紹及實作；另外「熱紅酒 Vin Chaud實作體驗」讓參與的同學瞭解紅、白酒的差異、 認識相關的香料植物的特色及不同的配方比例造成的效果， 帶領學生身歷其境多元學習，激發英語學習力。

淡水商工李芳萍同學表示，要有好的職場就業力， 英語能力是重要的關鍵。特別是從事飯店業，必須發揮自己善於從「 人」的身上學習優勢來服務顧客，才能開啟更多職涯選擇。 格致高中李俊廷同學也表示，一個飯店櫃檯人員， 必須具備好的英語力及觀察力，透過職場導覽後， 發現自己學習的不足，特別是初次體驗「侍酒師實作」及「熱紅酒V in Chaud實作」真的好專業喔!樹人家商蔡嘉妏說， 五星級以上飯店徵才都會要求有良好外語溝通能力， 除了流利的英文之外，同時需要有相關飯店的工作經歷， 今天很高興能參加英語體驗營，未來想朝向飯店管理邁進。

教育局表示，職場英語體驗營課程與生活及職場相連結， 實地走入職場，產業連結、多元情境的英(雙)語教學，透過「 動手做學英文」為孩子創造實踐學習及展現專業的契機。