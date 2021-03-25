春天囡仔面 呷有機蔬菜尚健康

春季到來，春天氣息越發濃郁，但氣候仍不穩定， 時不時會「倒春寒」。位於鶯歌區的秦家園有機農場， 推出富含高營養價值的寶塔花菜，外型特殊，口感清脆爽口， 在氣候不穩定的春天，讓人滿足口福又能顧健康。

70年次的農場場主秦瑋恩曾從事保險金融業，拼命工作的他，在1 08年時身體發出警訊，讓他反思自己用犧牲健康來成就他人事業， 不如返鄉完成家業，於是毅然辭去經理的工作，與父親從事農業。 家中農田原為父母退休後經營的開心農場， 一開始跟著父親以不噴藥不施化肥的方式耕作， 後來遇到農業局及鶯歌區農會開辦「新農民創業輔導訓練課程」， 父母親鼓勵他報名課程，在改良場講師及園區輔導員的訓練下， 學習耕作專業知識，並且對有機栽種更加認識， 將家中的開心農場轉為具生產力的有機農場。父親秦有文表示， 兩年前瑋恩主動返鄉從農，那時怕孩子辛苦， 一開始是持反對意見的，但在農會鼓勵及協助下，參加108年訓練 課程，並到各大市集擺攤。他笑著說， 小時候被蚊子咬到就要送醫的孩子，現在長大說要做農， 只要他肯學能吃苦，做父母的一定支持。

結訓後的秦瑋恩，收回租地，增加農園生產規模， 以少量多樣方式經營，並加入有機驗證的行列，短短一年間， 將原本開心農園擴大到0.12公頃，除了在希望廣場擺攤外， 也提供網路宅配，從雙北到桃園都可以吃到秦家園有機蔬菜。 在農場裡，可看見各種新品種蔬菜，像是寶塔花菜及紫色花椰菜等， 他透過做中學及不斷請教前輩，找出專屬於自己的栽培「小撇步」， 像是透過折花椰菜葉片來防治鳥害，環保省工，還能降低成本。 秦瑋恩表示，結訓後回來經營農場，一開始在課程中學到的栽培法， 與父親慣用的栽培法不同， 但因為父子對有機栽種的理念都是一致的，日漸磨合， 現在父親已經能夠接受以專業農機具及防治資材來耕作。

農業局長李玟表示，春天氣候不穩定，亦是疾病高發季節， 多吃蔬菜能提高身體免疫力，新北有機蔬菜更為首選， 像是寶塔花菜及紫色花椰菜等，富有高維生素C含量。 新北市政府持續推廣有機農業，除了提供栽培技術指導， 並提供資材、生產設施等補助，降低農友成本， 同時也鼓勵農場轉型從事高經濟價值農業活動，提高農友收益。 春天氣候變化之際，想選擇最健康的有機蔬菜增加免疫力， 請洽秦家園有機農場臉書專頁(https://reurl. cc/ex799m)或line搜尋ID: Waynecoffee1027。