一年多了，武漢肺炎還是看不到盡頭。打不打疫苗？打，疫苗又該如何選擇，這其中當然大有學問。只是，事關生命安全，疫苗的大學問再怎麼無限上綱，也應該是科學而非政治學的範疇才是！

可惜，在台灣，科學也常常受到政治力的干擾（如當初被不同政治立場的馬英九譏笑的「高鐵為廢鐵」，於今已通過14年的科學檢驗）。有關疫苗的問題，即出現公衛與政治的拉扯：執政的民進黨向中國疫苗說不，在野的中國黨則替沒有客觀科學數據的中國製疫苗敲鑼打鼓！在我採購的進口疫苗未到手前，在野的反對黨又猛力嘲諷台灣已被國際疫苗市場邊緣化了！等到首批進口的AZ疫苗安全運抵台灣後，在野反對黨則開始酸言酸語批評質疑執政團隊採購的疫苗效期太短了！

在這種情境下，為杜等著看AZ疫苗笑話者的悠悠之口，也為花大筆公帑採購疫苗展現負責任的態度，閣揆蘇貞昌已於3月22日第一個接種疫苗，防疫大將陳時中也接踵而上。蔡英文總統與賴清德副總統則同意陳時中的建議：在國產疫苗試驗順利後，願帶頭施打，以展現對「MIT」的支持！

這些如果還不能證明，向中國疫苗說不的台灣，是很公衛還是很政治，再看看民主國際的例子，答案就呼之欲出了：

2020年12月19日，以色列總理納坦雅胡成為全球首位公開接種疫苗的國家領導人，施打的是輝瑞藥廠與德國BioNTech共同研發的疫苗；三天後，拜登公開接種同一款疫苗。新加坡總理李顯龍、澳大利亞總理莫里森，也分別領頭該國人民注射了輝瑞疫苗。

英國首相強生跟法國總理卡斯特克斯，不約而同在今年3月19日，捲起袖子接種了第一劑AZ疫苗；3月23日，韓國總統文在寅伉儷施打了同一款疫苗。

這些與中國有邦交的國家領導人，都向中國疫苗說不，是公衛還是政治？

中國的疫苗外交，只能在第三世界施展，是政治還是公衛？智利、土耳其、巴西、塞爾維亞等國，施打中國（科興）疫苗後，確診人數照樣急升；塞爾維亞總統武契奇還吹捧「中國疫苗和所有疫苗相比，品質是最好的」，是政治還是公衛？

最後，一面誇「中國疫苗最安全」，一面卻打起AZ疫苗來的柬埔寨總理韓森，有夠言行不一；而中國疫苗既然敢向全球各角落散布，身為十四億中國人領導者的習近平，至今卻不敢公開演示一下接種中國疫苗的戲碼，更是扯到不行！正是：

中國疫苗好？

敢打實在少！

習皇不捧場？

韓森也落跑！

（作者為新竹教育大學退休副教授）