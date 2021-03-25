8成台灣家長認為嬰幼兒大腦發展是先天遺傳 兒醫曝5大育兒NG觀念

對於新手爸媽經常遇到錯誤的育兒方式，小兒神經醫學會理事長李旺祚醫師也整理了最常見的5種NG觀念。（小兒神經醫學會提供） 對於新手爸媽經常遇到錯誤的育兒方式，小兒神經醫學會理事長李旺祚醫師也整理了最常見的5種NG觀念。（小兒神經醫學會提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）2歲3個月大的阿偉，不會叫爸爸、媽媽等簡單單字，平時只會ㄚㄚㄚ的發聲，爸媽聽信長輩「男生發展比較慢」的說法，便也不以為意。直到經小兒神經科評估後，原來阿偉的狀況為後天環境刺激不足導致的口語表達發展遲緩。所幸在專業醫療資源與親子共讀的協助下，目前阿偉已與同齡的孩子差距不大。

收治此案例馬偕兒童醫院小兒神經科暨早期療育評估中心主任陳慧如醫師憂心表示，許多家長常抱持只是發展比較慢，長大就會好了的錯誤觀念，而錯失早期發現早期治療的關鍵期。

雙和醫院郭雲鼎醫師便指出，嬰幼兒大腦發展問題過去常被忽略，根據國外研究，兒童發展問題被診斷出來的平均年齡是4歲，但嬰幼兒的發展黃金高峰期落在0-3歲[2]，若讓嬰幼兒在3歲前越早接受發展評估及早期療育，更可以有效提升其神經、智能、認知、與動作技能發展[3]。

臺大兒童醫院小兒神經科主任李旺祚醫師表示，根據國外統計，全球兒童發展遲緩的盛行率約在5至10%。若以109年國家發展委員會的0-6歲人口數字推估，全國可能有13萬的兒童陷發展遲緩危機，然兒童是否確定為發展遲緩，仍需經由醫師專業的評估與鑑定。但李旺祚醫師指出，根據國內最新的問卷調查結果顯示，仍有逾半數家長不知兒童健康手冊上的「腦發展」指標意義，更存在諸多嬰幼兒大腦發展的錯誤觀念，李醫師整理了最常見的5種NG：

NG1腦發展可以等 發展慢莫心急?!

逾9成家長不知0-3歲是大腦發展關鍵區間 將近6成以為發展可以慢慢來 醫：恐錯失嬰幼兒發展黃金期

郭雲鼎醫師表示，寶寶發展評估指標非常重要，家長應捨棄「大隻雞慢啼」觀念，千萬不能輕易忽視這些指標所代表的意義。

NG2寶寶腦發展一知半解?!

超過7成家長不完全清楚各階段嬰幼兒發展指標 醫提醒：翻身、爬行等小動作是寶寶大腦發展關鍵指標!

郭雲鼎醫師特別提醒，其實兒童手冊中的抓握、步行、說話等動作，都是嬰幼兒大腦發展的前哨指標，透過小動作即可看出寶寶腦部發育的端倪，提醒家長除了生理發展與疾病，平時可透過兒童手冊與互動多留意寶寶的狀況。

NG3 爸媽遺傳定終生?

8成家長相信嬰幼兒大腦發展是先天遺傳非靠後天可改變!

郭雲鼎醫師強調，其實遺傳僅是腦發展影響的因子之一，並非完全不可逆，一般正常的寶寶，可透過家庭的陪伴、多元的外在刺激與完整營養補充等三要素，全面幫助寶寶的腦部發育。

NG4 腦發展關鍵掌握不全

不到2成家長認為「營養」是大腦發展最重要因素 醫叮嚀：嬰幼兒發展「陪伴、刺激，營養」缺一不可!

郭雲鼎醫師提醒，雖然多與寶寶互動不僅能建構更完整的親子關係，透過傳統聽音樂說故事等也能刺激寶寶的外在學習。然而，提供寶寶充足的營養也很重要，如DHA、葉酸、膽素、神經鞘磷脂、葉黃素等，才能幫寶寶大腦發展打好穩固基礎。

NG5 就醫知識不及格!

僅一成家長會直接尋求兒童神經協助 醫師籲：恐錯失嬰幼兒大腦發展黃金期

陳慧如醫師指出，小兒神經科的專業在於可區分嬰幼兒發展遲緩的原因，並給予家長正確的治療方向，減少嬰幼兒被誤診而錯失大腦發展的黃金治療期。

李旺祚醫師表示，0至3歲是嬰幼兒腦部發展最快速的關鍵時期[5]，家長應格外重視，並留意各項發展評估。嬰幼兒發展遲緩雖然很多找不出真正原因，然而早期的評估診斷、找出可治療的導因，並針對可治療的疾病進行治療，讓兒童發展可以進步，是小兒科神經醫學會積極推展的重點。

他也表示，過去家長對小兒神經科的認知度低，即使遇到寶寶發展問題，也不會在第一時間前往小兒神經科諮詢，導致臨床上許多延誤治療的憾事。

郭雲鼎醫師呼籲，唯有家長翻轉既有的嬰幼兒大腦發展5NG觀念，在0至3歲嬰幼兒大腦發展黃金期妥善執行各階段的發展評估，並提供「陪伴、刺激、營養」等三項寶寶腦部發育的關鍵元素，才能有效降低發展問題對寶寶的潛在威脅，培育健康聰明的寶寶。小兒神經醫學也將持續推廣早期腦發展衛教計畫，協助建立家長正確認知、早期發現寶寶發展問題！