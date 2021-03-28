〈時評〉Z世代翻轉投資思維 台股國際化壓力迫切

台灣投資人年輕化，30歲以內已佔40％，Z世代投資人思考及投資模式翻轉傳統，自寫程式選標的，邁向國際市場，喜愛科技股，善用網路及直播資訊。主管機關及證券界應及早規劃調整市場型態。

去(2020)年台股新開戶人口達67萬戶，比2019年33萬戶倍增，全國證券市場已開戶數已達1123萬戶，達人口二分之一，其中20歲至30歲年輕投資人，亦從25.4%，增加到36.11%，總人數達123萬人，其中Z世代投資人快速崛起，量變造成質變，其投資行為對股市未來影響，值得深入了解，作為政府或證券界未來興革參考。

Z世代是指1996年以後出生的年輕人，自幼就被社群網路、手機、電腦圍繞，所以是「天然數位化」，社交網絡對年長者而言，可能是工具，但是Z世代視為生存及工作一環。

Z世代對於網路世界缐上或現實生活，界限模糊，資訊獲取多從社群來，喜歡以IG塑造個人品牌，直播成為資訊重要來源之一，提升同儕之間的互動與了解。

由於Z世代超強的電腦及網路運用能力，近來媒體報導，不少資工、電腦、數學科系背景年輕人自己設計程式，創設各項可靠條件，追蹤優質科技股，他們對於傳統資訊公司或證券商提供的資訊，已經感到無法満足，依循自己需求設計程式，獲利常令人跌破眼鏡。

今年外資賣超台股3千多億元，台股卻依然穩若泰山，年輕投資人快速崛起，填補外資缺口，已使台股成交量、值都大幅增加，股市正面臨快速質變，值得主管機關及業界共同重視。

AI、5G、IoT、電動車、AR、VR、高速運算、半導體，都是正夯的科技產業，深深吸引Z世代目光，也影響投資決策，他們對於科技股的愛好，遠甚於傳産、資產股，而且敢於當冲，跑短線，以彌補年輕人資金不足缺憾。最近在嘉義、虎尾快速崛起的「小虎隊」，每天當冲，據聞不少成員正是Z世代。

台股魅力對於Z世代，尚顯不足，年輕人喜歡美股(或ETF)，他們認為特斯拉、蘋果等各類標的，簡單易懂，規模、利潤，以及資訊充分，容易取得，而且專業分析，甚於台股，魅力深深吸引Z世代。他們認為台灣科技產業偏重零組件，又碎片化，非業內人士，不易深入了解。美國上市公司國際化規模，獲利豐厚，比台灣中小企業穩定，吸引力更大。

台灣投資人透過複委託投資美股(或ETF)，總成交金額已經高達5843億元，較前年暴增3倍，有相當大部分是Z世代投資人的資金，他們利用網路世界無遠弗屆的速度及廣度，快速取得各類資訊，尤其各種研究報告，資訊內容更充實，再透過網路複委託下單，猶如國內證券市場，毫無隔閡，簡單容易。

台股過去不少投顧或廣播、電視媒體的股市分析節目，現在已經無法吸引Z世代年輕人目光，他們抱持質疑態度，擔心可信度。喜歡直播、網路串流，快速傳播股市資訊，或個人硏究投資心得，吸引目光。

美國最近發生社群網站炒股風潮，起源是新冠肺炎疫情導致年輕人居家隔離，百無聊賴，興起利用股票交易app，並拿出政府補助金4成，串連炒作特定標的。這群年輕人首先聯手炒作ATA公司，一天狂飆900％，繼之GME、AMC、Koss也成為炒作對象，暴打放空老手投資客，連空頭老將對冲基金梅爾文，竟然也成為網路炒手的刀下亡魂，Z世代年輕人首度嚐到不當「韮菜」，快樂數鈔票的滋味。

一位「參戰」的年輕網友，當初投入5萬3千多美元，竟然快速累積到730多萬美元，風光出場，現在可以享受開名車，海邊曬日光浴快樂生活。此事引起美國財政部長葉倫關切，公開表示將與證券管理委員會(SEC)合作，採取必要措施，遏阻網路串聯炒股歪風。

Z世代崛起，勢必影響未來世界，時代洪流滾動快速，台灣有必要加快改革步伐，不論教育、社會文化、產業，或經濟發展，都有必要重新定位，以因應新時代的來臨，至於股市，年輕化取向，快速而且明顯，現在正是改革時刻，應加快邁向國際化步伐，以滿足未來年輕投資人一Z世代的投資需要。