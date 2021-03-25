總統蔡英文籲節約用水 助台灣打贏抗旱延長賽

總統蔡英文今天表示，面對56年來最大旱象，4月6日起台中、苗栗將啟動「供五停二」分區供水，政府已經調度節水8億公噸，請大家一起節約用水，打贏抗旱延長賽。
總統蔡英文上午在臉書發文表示，水情嚴峻，在雨季來臨前，必須打贏抗旱延長賽。雖然昨天中部有難得的降雨，不過，面對56年來最大的旱象，「我們沒有鬆懈的空間」。
她說，從去年起，經濟部就啟動應變機制，至今調度節水累積達8億公噸、大約是4座石門水庫的水量。
對於政府到底做了哪些準備？總統表示，完成板二供水計畫、桃竹備援管線工程，確保水資源的穩定調度。
其次，完成新竹緊急海淡機組，也在台中等地啟動海水淡化機組的設置，全面增加新水源。
第三，啟用抗旱水井、增加伏流水供應，用多元的方式來應急。
第四，加速再生水廠、淨水設備的設置，回收利用寶貴水資源。
總統說，不過，即使從去年努力抗旱到今年，根據中央氣象局的降雨預測，挑戰依然很大。昨天下午，旱災中央災害應變中心 進一步宣布4月6日起，台中、苗栗的水情燈號將調整為紅燈，以節水15%為目標，啟動「供五停二」分區供水。
總統請大家一起節約用水，也要謝謝產業界的參與，在維持正常生產下，一起來達成節水目標。「防疫經驗告訴我們，只要團結，就能發揮力量，突破難關，這一次，我們也會克服挑戰」。