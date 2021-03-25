護理師打AZ疫苗起紅疹、呼吸急促 衛福部：狀況已好轉　並離開加護病房

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）牛津AZ疫苗開打至今邁入第4天，衛福部次長石崇良今（25）日表示，昨天有1名護理師接種疫苗後出現過敏反應，皮膚起紅疹、呼吸急促，緊急送加護病房觀察，所幸情況已好轉並離開加護病房。

中央社報導，衛福部次長石崇良今天上午在立法院接受媒體聯訪表示，截至昨晚，全台共有4000名醫事人員接種牛津AZ疫苗，約有7人出現輕微不良反應，另有1名護理師在接種疫苗後出現過敏反應。

石崇良說，疫苗過敏有輕有重，最嚴重可能出現過敏性休克，除了有呼吸道症狀，血壓也可能受影響，由於不清楚這例過敏個案後續會多嚴重，院方為慎重起見立即將個案送進加護病房觀察。

石崇良說，所幸這名個案並未出現哮喘聲，而是起紅疹、呼吸急促，經觀察後生命徵象穩定，初步研判屬於非嚴重不良反應，目前個案狀況已好轉，離開加護病房。

他提到，若那瓶疫苗品質有問題，應該大家打了都會出問題，但至今只有該護理師出現過敏的狀況，過敏反應都是個人體質。

截至目前，接種疫苗後出現的不良事件都相當輕微，石崇良說，在接種SOP上也要求接種者在現場觀察30分鐘才能離開，做最好的保護，任何藥物都有副作用，必須在利弊間作出權衡。

另外，外傳金門的醫護人員被要求全面接種AZ疫苗，不打疫苗、考績就給乙等。石崇良指出，金門只有一家醫院，衛福部會進一步了解。