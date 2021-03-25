療癒！台北市超好拍隱身巷弄秘境免費參觀　「靜心苑」老宅首推養生餐食

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)這真的在台北嗎？北市文化局推薦三處古蹟秘境不只可以拍美照，還有甜品及音樂，這些老宅背後蘊藏的文化背景也十分豐富，且皆為免費參觀，一起來看看吧！

疫情尚未全面解禁但又想出國拍美照嗎？不妨來這以下位於台北市的秘境走走，被封為「療癒古蹟」的「靜心苑」甫於去(2020)年開幕，昔為松山療養所現成為藝文空間，不僅環境優美，還提供美味的養生餐食，音樂設計更由馬修‧連恩（Matthew Lien）操刀，八角柱、六角窗、通風口雕花都訴說著故事。

另外，還有佇立於民生西路上的霸氣的「新芳春茶行」，這棟三層樓的建築也開放免費參觀，副館長葉世瀚邀請，「在茶行內點上一壺茗茶，在偌大的窗櫺下，咀嚼一本好書、沏完一個下午的時光。」周末藉由音樂、茶藝和美食洗滌身心靈！

靜心苑



「靜心苑」養生餐食(圖/官方臉書)

去年5月開幕的「靜心苑」，原為1935年建造的松山療養所所長宿舍，重生後的老屋成為一處療癒的藝文空間。不僅建築物本身具有歷史意義，來到這裡可以拍出一系列美照，還能點上甜品、茶點，若是用餐時間造訪，也能享用養生餐食。



位於南港昆陽街的靜心苑，門口兩棵百年老樹，訴說著此處走過的歲月光陰；門口特殊的八角柱、六角窗和建築底部的通風口雕花，皆是日本時期和洋式建築裝飾印記。松山療養所前身為成立於1915年的「錫口養生院」，是台灣最早的結核療養所，在昆陽街一帶則為員工宿舍群，靜心苑正是當時所長宿舍，在2006年登錄為歷史建築，現在作為結合養生、療癒及餐食的藝文療癒空間，未來更能結合對面的松山療養所宿舍，規劃成多功能的藝文場域。



館方表示，接手經營之後用心營運，比如在庭院日式水池，規劃循環系統後養鯉魚，讓造訪的民眾可以靜心欣賞；在館內也強調五感的療癒，除了視覺上觀賞日式建築，並邀請國際音樂大師馬修‧連恩為該館設計音樂，達到聽覺紓壓，在可觸摸的木頭牆柱和桌椅，則是觸覺感受，提供特別設計的養生菜單，則是味覺享受。館內也經常舉辦書畫、音樂、插花或茶藝等課程或講座，希望給予繁忙的現代人，一個放鬆身心的美好環境

開放時間：11:00~21:00每週一暨每年除夕農曆新年休館（免費開放參觀）

地址：台北市南港區昆陽街164號

臉書：https://www.facebook.com/JingHsinYuan/

新芳春茶行



新芳春行(圖/新北文化局)

熱鬧的民生西路上，一幢美麗的古建築，落著斗大的「新芳春行」於1934年建造，在當年即是住商混和的街屋式建築、三開間三進三層樓的格局氣勢非凡；門面是茶行店鋪、第二進茶倉庫，第三進則是當年烘焙製茶的工廠，在當時的王家就居住在三樓的起居室裡，可見當時茶業興盛之時，大戶人家的生活景象。

時至今日，新芳春茶行仍然保留最原始的面貌，甚至大稻埕名匠郭三川的泥塑作品，也能在茶行外牆的山頭上看見。



新芳春茶行副館長葉世瀚表示，除了欣賞保留完整的古蹟建築，參觀新芳春茶行時，還能了解早年茶業在台灣的發展史，在原來的茶葉精製空間，展示古老的篩茶、切茶等機具，以及烘茶的焙籠，讓前來的民眾能了解茶葉生產運作的過程，頗有寓教於樂的意義。

開放時間：10:00~18:00每週一、二休館（免費開放參觀）

地址：台北市大同區民生西路309號

臉書：https://www.facebook.com/sinhonghoon/

台北琴道舘



(圖/新北文化局)

台北琴道舘成立已十年載，悠悠的古琴聲在齊東街巷弄之中飄揚，吸引民眾入內一探究竟。「自古以來人都需要精神療癒，而聲音是入人心最深、最能扣人心弦。」中華古琴學會會長、台北琴道館館長袁中平說道。袁中平曾是民歌歌手，也曾旅居美國，為推廣傳承古琴及中華文化之美，他在2011年接手經營台北琴道舘，以日式宿舍古蹟為落腳點，也是該館的靈魂人物。



齊東街一帶的日式宿舍群建於1930年代，形式為傳統日式建築住宅，其中位於53巷的台北琴道舘，為格局最完整的宿舍。在和洋折衷式的建築裡，注入的是有3千年歷史、聯合國教科文組織指定非物質文化遺產的古琴藝術；在2018年琴道舘旁的「台北書畫院」也成立，希望多方推廣中華文化。



袁中平透過親身經歷體會到在古琴樂聲裡，不僅有天、地和大自然的連結，更有人心內在的哲學、美學。琴道舘裡有古琴體驗課、書法、武學以及茶道等的文藝課程講座，讓民眾可以有簡單接觸古文化藝術的管道。

袁中平認為，不只培養學琴的人，聽琴的知音也相當重要，透過琴道舘免費參觀的場域，吸引更多人來聽琴，成為古琴的聽眾，能夠雅俗共賞，也是古琴文化重要的一部分。

開放時間：11:00~18:00（入場至17:00）週一、二休館（免費參觀）

地址：台北市齊東街53巷11號

臉書：https://www.facebook.com/ChineseGuqin/