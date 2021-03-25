台中捷運3/25起恢復試營運 民眾凌晨4時排隊搶搭首班車

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台中捷運綠線今（25）起展開30天免費試營運，市長盧秀燕一早到北屯總站，搭乘6點首班車前往市府上班，陪伴市民見證歷史時刻。她表示，「中捷綠線歷經千辛萬苦終於試營運，這是劃時代的一刻，很感動也很興奮。」

台中捷運3/25恢復試營運 即起小綠綠福利社7站搶先開賣

最新！台中捷運3/25恢復試營運 免費試乘30天 4/25正式通車

中捷綠線於2020年11月16日啟動試營運，試營運第6天的11月21日，發生聯結器軸心斷裂事件，暫停試營運。經過多月檢討、修配、測試，盧秀燕日前宣布，捷運綠線從3月25日至4月23日恢復免費搭乘試營運，4月25日正式通車。

至於民眾去年試營運期間提出的反映事項，盧市長表示，市府已改善過彎噪音、起步加速率、車廂關門秒數、列車廣播音量過小等問題，希望透過恢復試營運持續找出問題修正，也歡迎全國民眾試乘體驗。

盧市長今早搭乘6點首班車前往市府上班，進入北屯總站後，被小綠綠福利社販賣機吸引，立即刷卡購買小綠綠環保吸管、釘書機等限定周邊商品，她更秀出中捷首推的logo款電子票證與附贈的「捷伴台中遊」，內有介紹捷運18站周邊景點與美食，還附有折價券，極具紀念價值，當場贈送給乘車遇到的學生。

圖為3/25中捷恢復試營運首班車。（台中市政府提供）

盧市長表示，今日是中台灣、也是台中第一條捷運開通上路，歷經千辛萬苦終於試營運，這是劃時代的一刻，很感動也很興奮，期待每座捷運站不僅是交通工具，也變身成為熱門的打卡點。

就讀沙鹿高工的陳姓女同學說，捷運開通後可節省30分鐘的上下學的通勤時間，「非常方便！」；施同學表示，上一次試營運時有搭過了，今天專程再來體驗，「既期待又有種熟悉感」。

此外，今早凌晨4時30分就有民眾在捷運北屯總站外等待搭乘首班車，李姓民眾表示，家住捷運市政府站附近，上一次試營運沒搭到，所以今日搶先來搭乘。北屯區北屯里長李文基也肯定市府的用心，唯有試營運才能找出問題，歡迎大家來搭乘。

交通局長葉昭甫表示，市府針對市區客運調整17條路線，配合所有捷運場站適度調整，也新闢5條新的市區客運路線，與捷運場站端點連接；另外53號與800路兩條市區公車路線重疊，將配合捷運調整；捷運18站附近也都已設置iBike站點，加強交通轉乘服務；此外，文心崇德站以中信兄弟意象為主題，未來將配合賽事調整周邊公車接駁。

台中捷運公司說明，試營運期間按照正式營運班表發車，每日6時至24時開放搭乘，平日尖峰每5分鐘一班、離峰每8分鐘一班，假日6至10時、20至23時每8分鐘一班、10至20時每5分30秒一班，無論平、假日深夜23時後均為每15分鐘一班；另外，因應高鐵末班車旅客轉乘需求，捷運高鐵台中站每日凌晨0時15分加開往北屯總站的加班車。

台中捷運公司指出，今日起至4月23日試營運期間，民眾持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）即可免費搭乘；若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。

另為配合防疫，搭乘捷運時請全程佩戴口罩，入站後請勿飲食、先下車後上車、搭車時緊握把手或握桿，共同維護乘車安全及品質。