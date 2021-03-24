葛來儀：中國短期不致攻台 應當心灰色戰略威脅

現任美國智庫的研究員的葛來儀（Bonnie Glaser）。（圖/中央社） 現任美國智庫的研究員的葛來儀（Bonnie Glaser）。（圖/中央社）

中國謀台野心引起西方警覺，美軍將領近來更接連警告中國武力犯台的危險。但美國中國問題專家葛來儀認為，中國短期內不須冒險對台動武，外界應關心的是中國軟性的「灰色地帶戰略」威脅。



德國之聲（Deutsche Welle）報導，現任美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級研究員的葛來儀（Bonnie Glaser）擔心，若外界把重點放在「北京多快能入侵台灣」，很可能會忽略北京真正的「灰色地帶戰略」威脅。



葛來儀認為，中國短期內並不擔心台獨，只是「對（總統）蔡英文設防」。中國國內有「其他的當務之急」，中共總書記習近平2022年要召開中共20大，開始下一個任期。中國有各種理由「不需要冒險對台灣使用武力」。



但她強調，外界應該真正關心的，不是中國短期的侵台可能，而是已經在發生中的「灰色地帶戰略」。葛來儀指出，中國可以剝奪台灣的經濟繁榮、抵制台灣商品、阻止遊客去台灣、阻止飛機在台灣降落。「如果他們想的話，可以繼續轉動螺絲，加大壓力」。



她直指，中共領導人希望的是，「有一天台灣大多數人說：『這（兩岸統一）是我們唯一的選擇』」，而這才是真正的威脅，逼使台灣最終將不得不成為中國的一部分，而屆時美國卻已無法改變現實。



即將卸任的美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）日前在美國參議院軍事委員會聽證會表示，中國正加速實現野心，取代美國基於規則的國際秩序領導地位。而台灣顯然是中國實現這項目標前的野心之一，這樣的威脅「在未來10年、事實上可能是未來6年中顯見」。



美東時間23日，美軍印太司令部司令提名人、現任太平洋艦隊司令阿基里諾（John Aquilino）在出席參議院軍事委員會提名聽證會時指出，中國併吞台灣的威脅「這個問題，可能比大家想像地更迫在眉睫」。



同一場合，美國共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton ）則警告，俄羅斯2014年入侵克里米亞，是在其主辦索契（Sochi）冬奧後數天，而中國將在2022年2月主辦北京冬奧。