【武肺仇亞潮】林書豪揭露成名後最大挫折 悔未及早為亞裔發聲

NBA資深球星林書豪投書時代雜誌，發表對「仇視亞太裔」的憤怒，也坦白自己為亞裔社群的貢獻不足。（圖/中央社） NBA資深球星林書豪投書時代雜誌，發表對「仇視亞太裔」的憤怒，也坦白自己為亞裔社群的貢獻不足。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 美國自武漢肺炎爆發後掀起一波「仇視亞太裔」潮，針對亞洲人的言語或肢體暴力事件不斷，甚至引發6名亞裔死亡的亞特蘭大槍擊案。NBA資深球星林書豪在案件發生後，與嫂嫂Patricia Sun投書時代雜誌，強調社會除了憤怒與恐懼情緒外，仍要抱持希望。

亞特蘭大16日發生8人死亡的槍擊事件，其中6名為亞裔女性，使美國反對仇視亞太裔的呼聲高漲。曾爆自己在球賽中遭罵「武漢肺炎病毒」的林書豪，22日也在時代雜誌(TIME)自白心聲，表達對於歧視現象的憤怒，同時也傳達自己在過去幾年「林來瘋」爆紅期間，沒有即時為亞裔發聲的懊悔。

在該投書中，林書豪表示歧視的狀況隨時間越來越糟，令人最害怕的事情竟真的發生了。在亞特蘭大槍擊案發生後，仇視亞太裔的行為引起了社會的憤怒，這些怒火也來自於亞裔長期受到的種種不平等待遇。

林書豪指出，亞裔經常忍受外界的「假玩笑真歧視」，並且亞洲豐富歷史與文化時常被刻板印象化。同時，亞裔女性遭到物化時，卻會被反問「被認為有吸引力不是一種稱讚嗎？」社會也會把「少數模範族群」、「生活過得很好」冠在亞裔頭上，卻忽視亞裔群體中弱勢的邊緣族群，像是年長者。

在槍擊案發生後，警方卻仍然在維護白人槍手的誇張說詞，除了在記者會上不斷申明槍手沒有種族歧視，更表示他犯案的理由為「只是今天過得很糟。」此外，許多媒體事後紛紛尋找亞裔名人發言，諷刺的是，平時的主流媒體卻鮮少讓亞裔族群有所曝光。

林書豪也自我反省，質疑自己是否能夠代表亞裔族群發言。2012年「林來瘋」（Linsanity）爆紅時，林書豪尚未認知到亞裔族群層層的心理創傷，以及一代代承受的系統性不公。他認為當時的自己在一夕之間受到了來自全球的強烈關注，一心一意只想著籃球事業，而錯失絕佳的機會去支持那些為亞裔美國人權發聲的社運團體，這也他感到最挫折與遺憾的事情。

林書豪在文末感謝社會中為亞裔努力發聲的人們，像是持續報導亞裔受害者故事的記者、為亞裔長者挺身幫忙的人，以及在唐人街寫信給學校協助終止歧視的年輕人們。「林來瘋」至今已經9年，林書豪相信這段期間自己學到了很多，也被原諒了不少，他強調，人們一定要凝聚在一起為希望奮鬥，終止歧視的願望才會成真。