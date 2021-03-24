新北首2所公辦公營實驗國中、全國第1所公立蒙特梭利實驗小學招生說明會4月開跑

新北市立石門國中及坪林國中於110學年度轉型實驗 國中，將成新北市首兩間公辦公營實驗國中。而瑞芳區猴硐國小亦於 110學年度轉型實驗小學， 將成全國第一所公立蒙特梭利實驗小學，3校將於4月辦理招生說明 會，歡迎家長及學生一起參與。另福山國小亦預計於110學年度轉 型為泰雅族原住民族教育實驗學校，將於核定後另公告招生訊息。

教育局長張明文表示，新北市鼓勵公立學校轉型成實驗學校，採「 實驗與創新」的精神，提供學生多元適性的課程， 達到全人教育的目標。同時融入在地歷史人文特色， 重塑具有創生意涵的課程品牌，提供家長更多元的教育選擇。 實驗學校可以較不受現行法令和體制限制，依照本身理念辦理課程， 有更多的創新與彈性空間。新北市忠山實小前已於108學年度改制 ，石門國中、坪林國中及猴硐國小近期獲教育部核定轉型於110學 年度轉型實驗學校，另福山國小亦預計於110學年度轉型， 轉型後學費與公立學校一樣皆為免費， 各項福利措施及弱勢補助亦與公立國中相同， 不增加家長額外的負擔，但給了現場課程更多發展的契機。

兩所實驗國中將分別以學校海洋及山林特色為主， 結合在地創生機制，發展具有實驗精神的探索課程及關懷課程， 並依據教育部課綱內容， 以跨領域融入生活情境的方式引導學生學習， 學生也能同時為會考及升學銜接做準備。學制上與一般國中不同， 將兩學期分為春、夏、秋、冬共四個學季，10週上課後接續1到6 週的假期，假期也將安排導師及課程諮詢師， 輔導學生自主規劃社團活動、校外參訪或產業見習等活動， 培養學生對學習的主動性。

坪林實驗國中將以美國知名學者N.Noddings的關懷倫理為 理念基礎，深化學生品格涵養與關懷能力。課程將連結地方資源， 推動教室外的體驗與行動方案，包含戶外踏查、山野冒險、 生態探索、社區走讀及文史採集， 引導學生將生命關懷的視野從自我挑戰，擴及到人我、 自然與社會的關懷。 另將結合財團法人誠致教育基金會發展的卓越教學模式， 培力教師以系統化的品格力、文化力教學鍛鍊學生品性。 同時也著重學生基本學力的持續精進， 讓學生在全方位的教育架構及親師生相互共融的和諧關係下學習。

石門實驗國中位在全國最北端的北海岸， 將發展親近海洋的戶外探索課程；林秀足校長說：「 轉型後的學習方式強調各科目領域間的合作學習， 每一位老師都會了解學生的學習情況並給予引導及照顧。 讓學生對學習抱持著好奇心、主動學習、尋找答案並解決問題， 是辦理實驗學校的共同目標，希望在這樣理念教育下成長的孩子， 除了兼顧學科學習，最重要的是更有自信， 了解自己想要一個什麼樣的未來！」

猴硐—蒙特梭利實驗小學為臺灣第一所公立蒙特梭利實驗小學， 學校課程特色為使用蒙特梭利教學法並進行跨域整合， 以宇宙教育為課程主軸設計，延伸到在地人文與特色文化， 學制部分維持兩學期制。猴硐地區的山林原野、煤礦歷史、 貓村遊歷等都將成為學生學習的素材，學生在上午時間連續3堂蒙特 梭利課程，下午以戶外教育及國英數基礎素養課程為主， 學生在蒙特梭利大工作的課程時間中， 建構自主學習的圖像及培養出自律的性格。

另福山國小實驗教育計畫已進入教育部審議階段，預計110學年度 轉型為新北市第一所泰雅族原住民族教育實驗學校， 民族教育實驗課程以泰雅族gaga七大面向-精神文化、 社會組織、泰雅文學、藝術樂舞、部落史地、生活技能、生態智慧， 融入各領域課程發展，依據部落生活節奏、時令、祭儀等設計24個 主題課程，讓孩子「體悟美好過去」-面對祖靈的世界發展出的生活 智慧及價值，學習所需的多元能力。

教育局表示，5所公辦公營實驗學校皆採大學區制， 只要設籍新北市皆可報名入學。 石門實驗國中及坪林實驗國中簡章已公告於學校網站， 首屆招生說明會將於4月10日上午及4月12日晚間各辦理1場， 另猴硐-蒙特梭利實驗小學亦預計於4月中旬舉辦招生說明會， 詳細招生簡章近期會公告於學校網站， 歡迎有興趣的同學與家長一起加入實驗教育的行列！