臺灣土地銀行新任總經理何英明就職

臺灣土地銀行總經理宣誓典禮於今(3/24)日下午4時30分假該行總行10樓會議室舉行，新任總經理何英明宣誓就任，由該行董事長謝娟娟主持監誓。謝董事長表示新任的何總經理是土銀土生土長的「老土銀人」，從分行經理、總行授信審查部經理、債權管理部經理、法遵長兼法務處處長、總稽核到副總經理，資歷相當完整，在每一階段都有十分出色的表現，對本行核心業務掌握度高，且熟悉金融法規及內部稽核，在當今主管機關對銀行業內稽內控監管趨嚴之際，相信能帶領土銀持續穩健發展。

何總經理在土銀服務35年餘，一路與土銀共同成長，從分行到總行部處、稽核處至升任副總經理，期能對土銀未來發展有所助益。土銀去年在謝董事長的帶領下，雖受疫情影響仍全力達成盈餘及各項目標，109年盈餘109億元，達成法定預算目標115%，資產品質良好，逾放比率僅0.15%，備抵呆帳覆蓋率1065%，均為歷年最佳；同時積極配合政府政策，協助產業辦理紓困貸款，獲金管會頒發本國銀行加速辦理紓困及振興貸款方案之優等銀行；亦積極推動財政部「公股攜手、兆元振興」融資方案，協助企業轉型升級。109年獲金管會評選為「辦理中小企業放款優等銀行第一名」，並同時獲得中部地區及南部地區「均衡區域發展特別獎」等殊榮。

今年國內外經濟、金融仍受疫情影響，充滿不確定性，在競爭激烈且多變的金融環境中，除持續全力配合政府政策外，亦將遵依謝董事長的期許與規劃，在符合內稽內控、法令遵循的前提下，朝「業務數位化」、「授信均衡化」、「獲利多元化」、「人力優質化」及「落實企業社會責任」等五大方向努力。秉持ESG永續經營理念，重視環境維護及企業社會責任，強化公司治理，落實公平待客原則，促進勞資和諧，照顧員工權益，以求企業永續發展。未來在土銀優良傳統的基礎上，將與全體同仁共同努力，進一步強化土銀的競爭力，秉持「豐厚 和諧 熱誠 創新」的理念向前邁進。