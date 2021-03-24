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鬧水荒！苗栗、台中4/6起民生用水供5停2 科學園區節水不停供

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/24 17:19
經濟部長王美花（圖）

經濟部長王美花（圖） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）今年春雨亦持續偏少，近日降雨又對中南部水庫挹注有限，經濟部部長王美花今（24）日表示，宣布，苗栗、台中從4月6日起調整水情燈號為紅燈，啟動「供5停2」分區供水。

旱災中央災害應變中心於今(24)日召開第10次工作會報，由指揮官經濟部部長王美花親自主持。王美花說明，雖然近日降雨為全台水庫帶來約1150萬噸及時水量，但依中央氣象局最新降雨預報，未來一季降雨機率仍然偏少，為因應梅雨的不確定性，4月1日起將進一步提升節水力道，苗栗、台中及北彰化部分地區水情較嚴峻， 4月6日起實施分區供水紅燈，將供5天用水、停2天。

分區供水部分，台中分為甲乙區，甲區是週二零時到週三24時停水，包括國道一號以東如北屯、東區、南區、西區、北區、中區以及彰化市（除東郊外）、和美鎮6里，共約77萬戶。

鬧水荒！苗栗、台中4/6起民生用水供5停2 科學園區節水不停供

經濟部部長王美花今（24）日表示，宣布，苗栗、台中從4月6日起調整水情燈號為紅燈，啟動「供5停2」分區供水。（經濟部提供）

另外，王美花也說，部分區域是取用地下水或是專管部分，例如科學園區，就採用節水15%方式，不用停供。

王美花補充說明，104年大旱桃園、板新地區實施分區供水紅燈，今年旱象較104年更為嚴峻，雖然相關單位自去年7月起展開應變，但考量後續梅雨未致或遲到情境，必須採取更積極節水措施提前應變，其中苗栗及台中地區永和山、鯉魚潭及德基水庫蓄水率已低於1成5以下並持續下降，為延長水庫供水時程，因此才需加大力道採取進一步節水措施。

鬧水荒！苗栗、台中4/6起民生用水供5停2 科學園區節水不停供苗栗從4月6日起啟動「供5停2」分區供水。（經濟部提供）
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