台灣AZ疫苗共3218人接種 共4起非嚴重不良事件 逾4成有頭痛症狀

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（24）日宣布，牛津AZ疫苗全台自22日開打，兩天下來共有3218名醫事人員接種，共接獲4件非嚴重不良事件通報。

首批COVID-19（2019冠狀病毒疾病，武漢肺炎）牛津AZ疫苗自22日起在全台58家醫院開打，今日更增加到72家醫院，根據中央流行疫情指揮中心統計，開打首日共有1580名醫事人員接種疫苗，第二日有1638名醫事人員接種，兩天共3218人接種，另接獲4件非嚴重不良事件通報，目前還沒有出現嚴重、重症或住院的不良事件。

而在22日尚未開打的縣市包括雲林、嘉義23日都開打，金門及連江分別將於下週三和下週一開打。

另外，為提供民眾於接種COVID-19疫苗後，定期回報自身健康狀況，疾管家建置「Taiwan V-Watch」系統已於22日上線，目前系統上已有1667人登記，開打首日有841人參加，其中有742人回報接種後相關症狀，不適症狀第一名是注射部位的疼痛 63%，其餘的有肌肉疼痛 55%、疲倦52.6%、頭痛43%、畏寒41.8%。

身為「全台第二針」衛福部長陳時中也分享接種後的情況，陳表示，接種後一開始出現背痠，當晚出現微燒情況，不過到了今天已沒什麼感覺，注射部位壓到才會痛。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今也分享，接種當晚手臂痠脹，且有一點畏寒現象，接種後兩天持續輕微發燒，用了一顆普拿疼狀況就穩定了。