Alexa
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣AZ疫苗共3218人接種 共4起非嚴重不良事件 逾4成有頭痛症狀

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/24 15:47
武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）牛津AZ疫苗 22日開打，衛福部長陳時中一大早赴台大醫院帶頭接種疫苗。（中央流行疫情指...

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）牛津AZ疫苗 22日開打，衛福部長陳時中一大早赴台大醫院帶頭接種疫苗。（中央流行疫情指...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（24）日宣布，牛津AZ疫苗全台自22日開打，兩天下來共有3218名醫事人員接種，共接獲4件非嚴重不良事件通報。

首批COVID-19（2019冠狀病毒疾病，武漢肺炎）牛津AZ疫苗自22日起在全台58家醫院開打，今日更增加到72家醫院，根據中央流行疫情指揮中心統計，開打首日共有1580名醫事人員接種疫苗，第二日有1638名醫事人員接種，兩天共3218人接種，另接獲4件非嚴重不良事件通報，目前還沒有出現嚴重、重症或住院的不良事件。

而在22日尚未開打的縣市包括雲林、嘉義23日都開打，金門及連江分別將於下週三和下週一開打。

另外，為提供民眾於接種COVID-19疫苗後，定期回報自身健康狀況，疾管家建置「Taiwan V-Watch」系統已於22日上線，目前系統上已有1667人登記，開打首日有841人參加，其中有742人回報接種後相關症狀，不適症狀第一名是注射部位的疼痛 63%，其餘的有肌肉疼痛 55%、疲倦52.6%、頭痛43%、畏寒41.8%。

身為「全台第二針」衛福部長陳時中也分享接種後的情況，陳表示，接種後一開始出現背痠，當晚出現微燒情況，不過到了今天已沒什麼感覺，注射部位壓到才會痛。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今也分享，接種當晚手臂痠脹，且有一點畏寒現象，接種後兩天持續輕微發燒，用了一顆普拿疼狀況就穩定了。
牛津AZ疫苗
武漢肺炎
新冠肺炎
不良事件

相關新聞

從高自殺率到世界最快樂國家 芬蘭人怎麼說？
從高自殺率到世界最快樂國家 芬蘭人怎麼說？
2021/03/22 12:29
第三波疫情恐在歐洲爆發！專家：防疫鬆懈與疫苗延遲造成
第三波疫情恐在歐洲爆發！專家：防疫鬆懈與疫苗延遲造成
2021/03/21 21:22
上海通報1例台灣移入武漢肺炎確診 指揮中心去信了解中
上海通報1例台灣移入武漢肺炎確診 指揮中心去信了解中
2021/03/21 15:34
台灣3/21增一例新冠境外移入 個案自波蘭入境
台灣3/21增一例新冠境外移入 個案自波蘭入境
2021/03/21 14:48
台灣3/20新增1例自印尼境外移入COVID19病例　累計確診1005例
台灣3/20新增1例自印尼境外移入COVID19病例　累計確診1005例
2021/03/20 15:13