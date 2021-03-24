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台灣3/24增兩例新冠境外移入 為印尼籍學生和菲律賓籍移工

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/24 14:43
台灣3/24增兩例新冠境外移入 為印尼籍學生和菲律賓籍移工

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增2例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例，分別為印尼籍學生(案1009)及菲律賓籍男性移工(案1010)。

指揮中心表示，案1009為印尼籍20多歲女性，去(2020)年11月曾在印尼確診COVID-19，並於當地治療後康復；個案今(2021)年3月9日來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月22日接受檢疫期滿前採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診(Ct值39)。個案入境期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案1010為菲律賓籍20多歲男性移工，今年3月9日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月22日接受檢疫期滿前採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診(Ct值29)。個案入境期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,009例確診，分別為893例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、969人解除隔離、30人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。
印尼
菲律賓
境外移入
武漢肺炎
新冠肺炎

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