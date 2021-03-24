〈時評〉軍機失事 不妨由飛安會介入調查

台東志航空軍基地2架F-5E戰機22日下午執行訓練任務時失聯，軍方指出，此次訓練為4架編隊飛行，其中2、 4號機疑似在變換隊形時發生擦撞墜... 台東志航空軍基地2架F-5E戰機22日下午執行訓練任務時失聯，軍方指出，此次訓練為4架編隊飛行，其中2、 4號機疑似在變換隊形時發生擦撞墜海。照片為2018年7 月18日在台東志航空軍基地拍攝 （資料照片）。 (來源 中央社)

空軍志航基地兩架F-5E戰鬥機疑似發生空中擦撞墜海，這已是近20年來的第九次事故；光是這兩年，軍方也有五起飛行事故，為了解決軍方在調查時出現盲點、避重就輕等問題，不妨考慮由飛安會適當介入，並可藉此重新檢視軍方的飛安制度。

從2020年開始， UH-60M黑鷹直升機、OH-58D戰搜直升機和駛F-16戰機都曾發生意外，尤其是F-5E戰鬥機更發生兩次意外，造成三架戰機墜落。這段期間內，雖然也發生M41A3戰車、膠艇翻覆的意外，但相較之下，空軍發生重大事故的次數遠高於陸軍和海軍。

空軍重大事故成因多，像是裝備保養、檢修，以及場站與人員管理等，都直接影響到飛行的安全。只是截至目前為止，這部分多數是由軍方內部自行調查，再進一步提出檢討報告，至於真正原因是什麼，外界就不得而知，而軍方自己可能也有確認偏誤而不自知。

這不代表軍方一定會在報告上動手腳，或是避重就輕，但軍方累積多年的調查經驗，已有一套制度在運作，但若是這套制度已不符合時宜，極可能在了解真相、解決問題上都會有潛在盲點，使得事故頻頻發生。

像M41A3戰車在金門演訓時，疑似車速過快翻覆，檢方都已介入調查，由於其他單位的介入，使得軍方被迫更直接面對真正的問題，這才有助於導正整個內部體系和制度，避免憾事一再發生。

然而，根據現行的「運輸事故調查法」，運安會僅負責民航機的事故調查，一旦軍機發生事故，運安會雖然協助重建雷達軌跡圖，以及打撈殘骸，但最重要的調查，最後仍由軍方一手主導。

軍機涉及國家安全，不願意太多單位介入，主要是擔憂情資外洩，但如果軍方仍是腳痛醫腳、頭痛醫頭，沒有找出實際原因、對症下藥，諸如此類的憾事恐怕會不斷重演。

例如，上次空軍一架F-5E戰機去年發生人員殉職事故時，已經察覺彈射椅有問題，這次事故疑似又發生同樣的問題，雖然軍方表明已提出改善計畫、正著手採購最先進的彈射椅，但除了汰換彈射椅外，難道都沒有其他必須檢討的地方嗎？還是責任就全部推到彈射椅上？

因此，適度讓其他單位介入，協助調查，才能更客觀地釐清事故發生的真相，也才能讓台灣空軍弟兄生命安全更有保障。

（作者李平華，資深媒體人）