台灣長榮貨櫃輪因強風擱淺•致蘇伊士運河「塞船」 我交通部: 將設法利用高潮位脫困

更新時間: 2021-03-24 16:51

首次發稿: 2021-03-24 14:57

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)長榮貨櫃輪長賜輪(Ever Given)昨(3/23) 疑似遭瞬間強風吹襲,導致船身偏離航道,意外觸底擱淺在蘇伊士運河,造成運河雙向大阻塞。根據交通部目前掌握的狀況,擱淺的船舶將設法利用高潮位脫困。

The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is reportedly blocked because someone accidentally got stuck with their giant container ship. The photo is unreal. pic.twitter.com/I2ACkBqPi2

上圖藍圈處可看到似有挖土機正在設法幫忙貨櫃輪脫困 (圖/Marcel Dirsus 推特)

外媒報導,長榮海運超大型貨櫃輪長賜輪(EverGiven)23日卡在蘇伊士運河,由於蘇伊士運河是連接紅海與地中海的交通要道,受此影響,運河雙向交通大阻塞。

網友Marcel Dirsus在推特po出長榮貨櫃輪打橫卡在蘇伊士運河當中的照片(如上) 時, 直呼「不可思議」 (The photo is unreal)!

目前已知至少百艘船隻航行受阻,包括北向42艘船,南向64艘船。

中央社引述長榮回應,貨櫃輪於埃及時間3月23日上午8時左右,從紅海北向進入蘇伊士運河時,在河口南端6海浬處,疑似遭受瞬間強風吹襲,造成船身偏離航道,意外觸底擱淺。

長榮說,已敦促船東回報事故原因,並與運河管理局等相關單位研擬方案,將儘速協助貨櫃輪脫困。

長賜輪為2萬TEU級貨櫃輪,由長榮海運以論時傭船(Time Charter)方式承租,船員為船東公司派遣,目前配置於遠東至歐洲航線。

貨攬業者分析,由於造成運河壅塞,長榮後續可能會被罰錢,不過依目前來看,貨櫃輪並未沉船,「相對好處理」;至於對運價、交通影響,得視貨櫃輪卡在運河多久時間。

交通部24日表示,根據航港局回報,長榮海運這艘船因遇到42級側風吹襲,導致目前擱淺在蘇伊士運河,23日已找8艘拖船拖回原航道沒有成功,現在等高潮位再嘗試拖困,如脫困仍有困難,一般會考慮卸除貨載,加速脫困,並已洽請專家及保險公司尋求解決方案。

So, the #SuezCanal is blocked...



Massive container ship EVER GIVEN stuck in the most awkward way possible.



Ongoing for hours. Every tug Egypt could spare appear to be trying to pull it free.



Vessel tracker: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/08w4qpPqln