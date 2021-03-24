全台有雨 水庫估進帳1150萬噸 中南部水庫仍未解渴

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）受鋒面通過及東北季風影響，昨夜起全台轉有雨，但降雨時間不太持續，對鬧水荒的中南部水庫集水區貢獻不大。

水利署預估從21日至今天上午7時，這波雨勢將帶給全台水庫約1150萬噸進水量，其中以石門水庫272萬噸進帳最多，其次是德基水庫240萬噸，再來依序是翡翠水庫180萬噸、鯉魚潭水庫140萬噸、日月潭與霧社水庫110萬噸、寶山與寶山第二水庫80萬噸、永和山水庫50萬噸。南部水庫則依舊沒有解渴。

不過，根據水利署官網，中南部水庫蓄水率依舊低迷，新竹寶山第二水庫為8.９%、永和山水庫8.3%、德基水庫5.9%、鯉魚潭水庫11.６%、德基水庫5.9%、曾文水庫15.4%，顯示雨量挹注有限。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，這波降雨對台南的水庫蓄水挹注有限，以曾文水庫來說，從22日到今天上午累積降雨量為8.2毫米，大部分降雨都會被植物或表土吸收，其餘的才會慢慢積流到水庫中。

鄒漢貴指出，曾文水庫在不出水的情況下，集水區近日每天積流量約7萬至8萬立方公尺，以目前的水位來說可上升約1公分，這波降雨雖然不豐沛，但至少可減少蒸發量，往後幾天的積流量也可望增加一些，對水情仍然小有幫助。

而水利署也把握機會，今天凌晨在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、天輪壩、谷關壩、曾文水庫陸續施放增雨焰劑；國家中山科學研究院今天上午8時也在石門、寶二集水區進行高空焰彈增雨作業，期待能提高降雨效率。

因應艱困水情，經濟部長王美花今天下午將主持相關會議，預料將聚焦橙燈（減量供水）區域縣市是否轉為紅燈（分區供水或定點供水），而王美花日前也坦言，新竹縣市與台中市等地區恐要對「供5停2」的最壞情況。