宜蘭綠舞蝶舞咖啡廳推出全新Semi Buffet

春暖花開好時節，出門走走之餘，讓豐富美饌觸動味蕾！宜蘭綠舞觀光飯店蝶舞咖啡廳推出全新Semi Buffet，即日起於週五至週日晚餐時段，調整為「半自助餐(Semi-Buffet)」餐型，每位成人NT$980+10%，房客再享75折優惠。另外自3/31(三)至5/9(日)也推出期間限定主餐二選一吃到飽優惠，每位成人只需NT$1,280+10%，相當只要加價NT$300即享主餐無限加點，高CP值餐點讓饕客們盡享美味無須花費大筆金額，澎湃美食誠意再升級！

以結合宜蘭在地料理、選用當令食材、融會經典各國料理百匯為主打的蝶舞咖啡廳，搭配大片落地窗環繞，可欣賞窗外日夜流轉的龜山島美景以及蘭陽田園風光，讓用餐時光更加舒適愜意。主餐檯以「大船入港」為設計概念，每天現選新鮮南方澳漁港漁獲，依時令更換不同海味，滿滿三點蟹、白蝦、大扇貝、旭蟹等依時令更換一字排開，供饕客自由選擇。

主廚嚴選位上主餐5盎司「美國特級翼板牛排」，精選美國Choice等級翼板牛，爐烤保留鮮美肉汁，牛排油花比例分布均勻、入口可以品嘗到柔嫩肉質以及濃郁香氣，令人欲罷不能。另一道招牌主餐「松露脆皮香烤雞」為道做工費時的手工佳餚，先以特製香料醃製後，塗抹松露奶油靜置風乾一天，外皮金黃香脆、肉質鮮嫩多汁，濃郁松露香氣、口感多汁，搭配胡椒蘑菇醬讓口感層次更豐富。

餐台上主廚推薦現炒「蒙古烤肉」，可以依照個人喜好挑選如宜蘭櫻桃鴨或特選豬、雞肉片，搭配食蔬及特調濃郁醬汁大火現炒，濃郁口感讓人一吃上癮。以及主廚創意佳餚「爐烤香料脆皮五花肉捲」，發想自傳統義式美食，將宜蘭金棗醬融入菜餚中，外皮酥脆肉質鮮美軟嫩，香氣四溢令人讚不絕口。

餐期期間還供應多道繽紛佳餚，包含在地鮮蔬沙拉吧、各式精美開胃小點、中西式風味熱食、日式料理、精選手作麵包及精緻陳列的特製甜點等供饕客無限享用。道道精緻、處處精采，絕對為一場不容錯過的美食饗宴！

詳細內容請至官網：www.dwsresort.com.tw 或蝶舞咖啡廳(03)-9603808轉2501。