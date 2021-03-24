富邦金收購日盛金•有機會形成台灣第2大券商 專家：反映規模經濟愈顯重要

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）富邦金成功收購日盛金，成為台灣首宗金金併案例。專家分析，富邦金收購重點是日盛金旗下日盛證券，一旦順利合併，將有機會成為台灣第二大券商，同時反映產業環境多變，對金控而言，規模經濟在產業也愈顯重要。

富邦金23日晚宣布公開收購日盛金股份達53.84%，已成就公開收購條件，創下國內首樁「金控併金控」里程碑。中央社23日報導，富邦金表示，後續將增資新台幣500億元支付價金，規劃將以富邦金為存續公司吸收合併日盛金，盼強化旗下銀行與證券業務規模，發揮營運綜效。

中華信評金融服務評等部資深副總經理張書評受訪時表示，台灣過去併購都是大併小，像是併小券商、小壽險等，過往沒有「金控併金控」案例，推估主要原因是金控下面至少都有2家金融機構，像是銀行加保險或是銀行加證券，也就是說，若想併購等級是金控規模，門檻相對高。

儘管外界認為富邦金併日盛金，也是大併小的模式，不過仍是屬於首樁金金併定義。

張書評認為，業者之所以啟動金金併，背後主要反映對金控而言，規模經濟在台灣金融產業同樣愈顯重要，目前經營環境挑戰多，包括低利率、法遵成本、發展金融科技等，如果沒有足夠的資源，較小型的金控在面臨競爭時就會顯得吃力

張書評分析，富邦金收購日盛金，主要瞄準日盛金旗下老牌的日盛證券，富邦證券雖然也做得不錯，但是透過收購，富邦證券加上日盛證券的市占有機會躍升市場第二，僅次於元大證券。

台灣金融研訓院金融研究所副研究員賴威仁認為，富邦金併購日盛金目的是提升營運綜效，「對富邦金是有加分的」，加上富邦金跟日盛金規模差異大，日盛金大約占富邦金集團總合併資產規模不到5%，收購案對富邦金財務上沒有太大影響。

賴威仁表示，未來金融機構如果還有併購案，可能基於2個可能，第一個是業務上有所互補，提升整體營運效益，第二個是如果公司背後私募基金持股較多，當收購價格較好時，對股東來說的確有誘因參與收購案。

至於台灣未來是否會出現第2個金金併，張書評認為以台灣目前金控發展來看，難度很高，除非是規模相等的金控互相併購，對整體產業整合也會帶來明顯的影響。但是如果放大範圍，未來仍然有機會看到小型金融機構被併購的狀況。