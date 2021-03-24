【更新】富邦金併日盛金•台灣公平會著眼「兩大關鍵」 金管會：首重「員工權益」

更新時間: 2021-03-24 11:35

首次發稿: 2021-03-24 10:04

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 富邦金收購日盛金是國內首樁金金併，備受關注，公平交易委員會(下稱公平會) 今天(3/24) 指出，因結合後市占率增加有限，且市場競爭者眾多，因此不具有單方面提高價格、封鎖等能力，決議點頭通過。

富邦金23日宣布已公開收購超過50%日盛金普通股股權，下一步須經雙方股東會同意合併計畫，再呈報金管會取得許可合併；金管會23日傍晚表示，員工權益將是首重部分。

去年(2020年) 12月，富邦金宣布收購日盛金，催出國內首樁金金併案，但根據富邦金申請收購條件，必須取得50%股權，且獲得公平會不禁止結合同意函；也因此，富邦金向公平會申報結合後，公平會展開審查並徵詢金管會意見，於今天委員會議決議不禁止結合。

中央社24日引述公平會副主委陳志民說明，富邦金併日盛金是外界關注的金金併大案，特別是有無涉及中資引起熱議，但公平會僅針對市場競爭來審議；此案單從競爭的觀點來看，並不會太複雜，金管會也尊重公平會對市場競爭的評估。

富邦金與日盛金均為金融事業，富邦金控從屬事業營業項目主要為保險業及銀行業等，日盛金控從屬事業營業項目主要為證券業及銀行業，富邦金與日盛金也在期貨、證券投資顧問、創業投資及保險代理人等業務具有水平重疊關係；而保險、保險代理人等業務則具有上、下游垂直連結關係。

公平會指出，水平重疊部分，此案涉及的銀行、證券、期貨、證券投資顧問、創業投資、保險代理人等相關市場，市場參與者眾多，富邦金與日盛金即便結合後，市占率也增加有限，仍屬低度集中市場結構，沒有顯著限制競爭疑慮，也難以掌握市場價格影響力、拉高價格。

至於垂直連結部分，公平會分析，雖然富邦金、日盛金有跨足保險產品、通路等業務，有上下游關係，就算結合後拒絕提供產品給通路，或通路拒絕銷售其它業者的產品，因為上游保險業者及下游保險通路業者數量眾多，業者仍有很多選擇，因此不認為富邦金與日盛金結合後，有能力封鎖上游保險商品及下游保險銷售通路。

公平會總結兩大關鍵

一是富邦金併日盛金後，市占率增加有限，較無結合後拉升市場價格的可能性，二是市場競爭者眾多，不至於有封鎖效果，影響市場競爭，因此通過結合。

富邦金23日稍早發布重訊，宣布在公開併購日盛金期限屆期時，已取得日盛金53.84%普通股股權，也就是此次公開收購日盛金普通股條件都已成就，創下台灣金金併首例。

金融監督管理委員會銀行局長莊琇媛23日晚間表示，後續富邦金合併計畫，第一步要先經過富邦金、日盛金股東會同意，此後依照公司法、證交法、企業併購法、金融機構合併法規定，向金管會提出申請。依照行政程序規定，金管會將在收到申請後2個月內予以准駁。

莊琇媛說明，去年金管會核准富邦金公開收購日盛金，主要是審查富邦金適格性；接下來是依照上述法規，檢視富邦金是否確實經過股東會同意，以及提交的合併計畫妥適性。

依照法規，富邦金屆時提出的合併計畫書，必須清楚載明合併方式、經濟效益評估、業務項目及發展計畫、未來3年財務預測、預期進度等，且必須進行可行性、必要性、合理性與適法性等多方面評估。

金管會: 「員工權益

是我們最重視的部分」

莊琇媛也強調，「員工權益是我們最重視的部分」，因此富邦金接下來須提出的相關申請事項，也必須包括對員工權益的處置與安排，作為監理機關，「希望富邦金提出的規劃比勞動法規最低標準更高」。

是否許可合併 金管會審酌4因素

至於金管會是否許可合併，也會針對以下4項作出審酌，

第一，擴大金融機構經濟規模為何，是否提升經營效率及提高國際競爭力；

第二，對金融市場競爭的影響；

第三，存續機構或新設機構的財務狀況、管理能力及經營健全性；

第四，對公共利益的影響，例如是否藉由合併促進金融安定、提升金融服務品質、便利性或處理問題金融機構。

富邦金23日公告收購日盛金約53%股權，媒體也關注，日盛金大股東之一有參與此次應賣可能性極高，莊琇媛則回應，依據規定，日盛金大股東在此次公開收購中若有異動，在交割後10日內須依規定向金管會申報。

日盛金 中資疑雲

至於日盛金中資疑雲，莊琇媛強調，這是平行的兩件事，金管會仍持續調查中；無論日盛金大股東是否參與此次應賣，只要未交代清楚最終受益人身分，金管會針對申報不確實之處，依法仍可祭出最高新台幣5000萬元罰鍰或限期出清持股等處分。

此外，金管會先前為鼓勵金金併，端出資本計提誘因，富邦金將成首例適用資本計提優惠的金控業。

莊琇媛表示，對投資項目的法定資本計提，只需用投資金額的20%計算，也就是假設富邦金投資日盛金帳目金額500億元，只須用100億元計提資本。

換言之，富邦金適用此法計算資本適足率，分母將可降低，資本適足率隨之提高，有望減輕富邦金後續增資壓力。