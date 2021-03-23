台灣首樁金金併！富邦金成功收購日盛金53.84%

(台灣英文新聞/財經組 台北綜合報導)富邦金今(23)日公開收購買入日盛金股權，完成國內首件金金併案例。

綜合媒體報導，富邦金透過公開收購買入日盛金股權，此收購案今日下午3點半截止，富邦金晚間宣布收購股份達53.84%，累計應賣股數已確認超過最低收購數量。

富邦金說明，以每股新台幣13元公開收購日盛金控在外流通之過半數股權，此次最高收購數量為37.72億股，為日盛金已發行普通股股份總數100%，最低收購數量18.86億餘股，為日盛金股份總數50.01%。累計應賣股數達20.30億餘股，達53.84%，確認超過前述最低收購數量。

富邦金表示，為了支應本案與後續合併案的價金新台幣490.4億元，富邦金控將發行普通股與特別股合計募集約500億元。增資計畫要等董事會通過並取得主管機關核准，預計在下半年取得增資款項。

富邦金表示，將於主管機關核准前提下，盡速完成整併計畫，期盼強化旗下銀行及證券業務規模，發揮營運綜效，共創股東、員工、產業的多贏局面。整併後，富邦金控的證券、銀行業務的經濟規模與市場地位都將明顯提升

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金順利完成公開收購日盛金，將有助於富邦金控強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，並可平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源，深化全方位金融服務平台。