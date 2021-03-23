臺虎精釀「沙瓦三兄弟」嚴選屏東檸檬釀造　復古懷舊包裝加入水果攤元素

臺虎精釀推出「沙瓦三兄弟」採用屏東九如在地檸檬釀造，富含檸檬的草本氣息與花香(圖/臺虎精釀) 臺虎精釀推出「沙瓦三兄弟」採用屏東九如在地檸檬釀造，富含檸檬的草本氣息與花香(圖/臺虎精釀)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)臺虎精釀推出「沙瓦三兄弟」採用屏東九如在地檸檬釀造，富含檸檬的草本氣息與花香，內含12%高果汁含量、酸度強，喝得到天然尚青、最真實的檸檬酸味。

於2020年推出的「臺式檸檬沙瓦」，結合兩款新品組成「沙瓦三兄弟」，分別是酒精濃度 5%「梅爾檸檬沙瓦 MEYER LEMON FORMOSAWA 」及酒精濃度 12%「金柑檸檬沙瓦 KUMQUAT LEMON FORMOSAWA 」，三罐酒標視覺以超臺的復古懷舊包裝黃、綠、紅為基礎，同時結合設計團隊的創意增添臺灣水果攤元素，瓶身有專屬小貼紙的圖案，拿在手中的酒就像現摘的檸檬，有著畫龍點睛的效果。

其中，12%高酒精濃度的「金柑檸檬沙瓦」，堪稱超商史上最高酒精濃度的罐裝啤酒，入口強烈的檸檬酸度和金柑的濃厚柑橘香包裹在一塊，並以金柑果皮的微微苦澀做收尾，酸甜來回交叉的品飲體驗層次豐富，濃烈的酒味巧妙隱藏在飽滿的果汁口感中，推薦給現代社會講求效率的酒鬼們。

這股臺式黃色檸檬沙瓦炫風，在2020年迅速席捲全臺造成一波搶購熱潮，不到一個月以閃電般的速度販售完畢，隨後幾個月臺虎官方緊急加碼後推出，「臺式檸檬沙瓦禮盒」可於啜飲室大安、啜飲Landmark、Driftwoo西門町、啜飲室台中購買，單罐則於限定超商上架。



臺式檸檬沙瓦禮盒(右)內含梅爾檸檬沙瓦 330ML x2、臺式檸檬沙瓦 330ML x2、金柑檸檬沙瓦 330ML x2、臺虎沙瓦酒杯 x2(圖/臺虎精釀)