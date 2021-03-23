佳士得亞洲線上拍賣飆破1億創新高　西班牙當代藝術家打敗趙無極奪冠

香港佳士得首場線上拍賣成交總額創新高(圖/佳士得) 香港佳士得首場線上拍賣成交總額創新高(圖/佳士得)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國際知名拍賣行佳士得23日表示，香港的首場線上拍賣成交總額創新高，飆達3900萬港元（約1億4千萬新台幣），經典當代藝術拍品皆全數拍出。

佳士得20及21世紀藝術部於線上拍賣創下傲人成績，吸引來自4大洲共11個國家的藏家參與競投，令超過78%拍品超越拍前高估價成交；逾17,000名不重複訪客瀏覽拍賣，20%競投人士更是首次參與競投。

本場最高價頭三項拍品分別為，哈維爾・卡勒加（Javier Calleja）《Waiting for a while》以889萬港元（約3200萬新台幣）成交，超越拍前高估價3,80萬港元逾兩倍以上；趙無極1979年的《31.10.75-06.09.79》以841萬港元（約3000萬新台幣）成交、曾梵志 《畢加索》的成交價則為7,69萬港元（約新台幣2800萬）。

西班牙藝術家卡勒加於1971 年馬拉加出生，此次創下高價的拍品《Waiting for a while》可見一頭紅髮的大眼男孩坐著抱膝，充滿好奇的天真模樣旁用紅字寫著：Waiting for a while，卡勒加活躍於世界各大展會，大眼男孩通常為其筆下主角。

此外，卡勒加另外一件作品《More than words》，使用水彩、炭筆也拍出475,000港元（約170萬新台幣）的好成績，其他表現出色的拍品也包含，草間彌生《無限的點》、艾迪・馬丁內斯《Big Pink》、喬治・馬修《L’adversité généreuse》等。

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