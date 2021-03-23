民調：「反萊豬」及「藻礁」公投料過關　蔡政府嚴峻挑戰

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）面對8月底將針對幾項重大議題舉行的公投－「反萊豬」及「珍愛藻礁」等案，台灣民意基金會今（23）日公布的最新民調顯示，逾半民眾對萊豬疑慮始終未除，而面對藻礁議題，逾半樂見公投通過讓中油第三天然氣接站遷移至它處，顯見蔡政府正面臨觀塘三接遷址的巨大壓力。

周二的民調發表記者會由台灣民意基金會董事長游盈隆教授主持，並邀請林忠正、林郁方、 蘇煥智等三位知名學者專家與談，不過此次民調未談及「核四」議題。

游盈隆表示，根據2020 年9 月以來台灣民意基金會連續六次全國性調查的結果，可以清楚看出反對開放美國萊豬進口的台灣成年人口比例一直都在六成以上，最高還高到66.7%，而贊成開放的人口比例始終不超過三分之一，這表示，自八月底蔡英文總統宣佈這項政策以來，蔡英文執政團隊始終無法成功說服社會大眾接受或消除眾多反對者疑慮。

根據最新民調，33.6%受訪者非常贊成用公民投票的方式推翻蔡政府的萊豬進口政策，28.7%還算贊成，16.9%不太贊成，13.9%一點也不贊成，7%沒意見、不知道、拒答。也就是說，在台灣二十歲以上的成年人中，只有二成八基本上滿意蔡政府開放美國萊豬進口，六成四不滿意，不滿意者比滿意者多36個百分點。

該項發現亦透露，八月反萊豬公投可能出現熱烈參與投票的景象，輕易跨越公投法所規定同意票不得少於1/4選民總數的規定。

游盈隆分析，相較於一月類似的調查，可以明顯的發現，主觀上期盼反萊豬公投過關的人急遽增加8個百分點，而不希望反萊豬公投過關的人明顯減少5 個百分點，咸為蔡政府一大警訊，未來，在野黨反萊豬公投勢必如魚得水，若反萊豬公投因此通過，將在根本處腐蝕蔡政府領導威信。

而台灣人對於藻礁公投的態度，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣成年人中，有五成四基本上樂見「藻礁公投」通過，中油第三天然氣接收站遷移別的地方，二成五不樂見。該項發現表示，「真愛藻礁公投運動」目前已取得階段性的壓倒性優勢， 蔡政府正面臨觀塘三接遷址的巨大壓力。

游盈隆提到，其中藻礁及觀塘三接所在地的桃園市，五成八樂見藻礁公投過關，三成二不樂見，相較其他地區，桃園人更力挺藻礁公投，而這將產生很複雜的地方與全國性政治效應。

除了公投議題，另外台灣民意基金會的民調也問到疫苗一事，絕大多數民眾傾向不同意引進中國武漢肺炎疫苗，非常不同意占37.3%，不太同意占26.4%，沒意見為4.1%，還算同意21.4%，非常同意為7.3%。

該調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2021年3月15-16日，以全國為範圍的二十歲以上成年人，有效樣本1079人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。