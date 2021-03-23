氣候變遷繪畫比賽徵件至5月3日 總獎金高達新台幣22萬元

「氣候變遷國中小繪畫創作比賽」已連續舉辦11年，累計超過3.3萬人次報名參與，廣獲熱烈迴響。今年度活動即日起開放報名，徵件至5月3日止，歡迎國內外小學一年級至國中九年級學生報名參加。今年首度增加國際賽，累計總獎金高達新台幣22萬元，獲獎作品還有機會在基隆國立海洋科技博物館、高雄國立科學工藝博物館及台北捷運中山地下街巡迴展出！

今年比賽以「小水滴大冒險」為主題，呼應聯合國永續發展目標(SDGs)第6、13、14項「淨水與衛生」、「氣候行動」及「海洋生態」，呼籲大眾關注氣候、海洋與水資源永續議題。水與人類的生活息息相關，近年台灣出現極端缺水案例越來越多，解決缺水問題不僅僅只是政府的責人，期許學生於繪畫創作的過程中，增加對氣候變遷及相關議題的瞭解，並透過繪畫喚起大眾響應氣候行動。

主辦單位台灣永續能源研究基金會董事長 簡又新大使表示，水是永續發展的核心，無論對於社會經濟發展還是生態系統，都相當關鍵，更是氣候變遷調適的核心，期盼透過水資源循環的概念穿針引線，以舉辦繪畫比賽的形式融入環境教育，加深學子對於氣候變遷的認識，鼓勵學生透過創作繪畫的過程，探索與反思環境永續議題。

「氣候變遷國中小繪畫創作比賽」朝國際化邁進，今年首度舉辦國際賽，祭出高額獎金，期望全球學子共同響應氣候行動，以畫作展現關心環境永續的決心，加深地球永續的認知，實踐環保知能普及大眾。

「2021第十一屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽」由台灣永續能源研究基金會主辦，中台資源股份有限公司、新光人壽、新光吳火獅文教基金會、中鼎教育基金會協辦，小典藏、台灣創價學會、台灣環境資訊協會、DR.JOU森田藥粧、雪肌精SAVE the BLUE、EPSON、國立海洋科技博物館、國立科學工藝博物館擔任贊助單位。

比賽報名繳件自即日起至5月3日(一)止，總獎金高達新台幣22萬元，詳細活動資訊及報名辦法，請至活動網站：painting.taise.org.tw查詢，或致電氣候變遷繪畫比賽小組：02-2768-2655。

學生以繪畫呼籲大眾關注氣候變遷議題，作品發人省思。圖為2020得獎作品。(台北市復興小學 許甯 / 照片來源：台灣永續能源研究基金會提供)

照片來源：台灣永續能源研究基金會提供