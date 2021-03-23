2年賺進360億！美國天才網路犯罪少年真實故事改編　電影《神鬼網戰》台灣上映日期揭曉

《神鬼網戰》講述非法交易暗網「絲路」創辦人，「兩年賺進360億台幣」的天才犯罪少年真實故事，將於在4月1日台灣上映(圖/采昌) 《神鬼網戰》講述非法交易暗網「絲路」創辦人，「兩年賺進360億台幣」的天才犯罪少年真實故事，將於在4月1日台灣上映(圖/采昌)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)網路犯罪電影《神鬼網戰》講述非法交易暗網「絲路」創辦人，「兩年賺進360億台幣」的天才犯罪少年真實故事，將於在4月1日台灣上映。

科技犯罪新片《神鬼網戰》被喻為暗黑版《社群網戰》（The Social Network）的新片，將轟動全球的非法交易暗網「絲路」（Silk Road）創辦人真實故事給搬上大銀幕，由鮮肉男星尼克羅賓森（Nick Robinson）詮釋「兩年賺進360億台幣」的天才犯罪少年。

絲路（Silk Road）是一個利用比特幣交易，Tor的隱密服務來運作的黑市購物網站，專門出售毒品、軍武，甚至是性交易等非法買賣，該網站曾多次被查封關停，但之後又恢復。

《神鬼網戰》改編自作家大衛庫許納（David Kushner）在《滾石雜誌》（Rolling Stone Magazine）所刊登的文章《絲路僵局：網路犯罪主腦羅斯烏布利希的慘敗》（Dead End on Silk Road: Internet Crime Kingpin Ross Ulbricht's Big Fall），《親愛的初戀》（Love, Simon）尼克羅賓森，及《猩球崛起：黎明的進擊》（Dawn of the Planet of the Apes）傑森克拉克（Jason Clarke）領銜主演，由擅長執導犯罪作品的《夜行者：極惡連環殺手》（Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer）導演提勒羅素（Tiller Russell）擔任編導。



預告(影/Youtube)

全片不僅描繪網路犯罪主腦羅斯烏布利希（Ross Ulbricht）創建「絲路」的起因，到因此賺進360億台幣，甚至連他入獄前的驚險追捕都將真實呈現。事實上，「絲路」的草創階段，幾乎是羅斯的論文個人部落格，上面都是關於他的自由主義理想，包括沒有政府干涉、自由意志，以及對一切事物的放任態度。

羅賓森進行一番研究後表示，「這個網站，一開始只出售一些迷幻藥與雜草，結果就像滾雪球般，最初的理想主義觀點，隨著時間流逝而受到破壞。事情很快就失去控制，一發不可收拾，網友真的測試了羅斯的信仰體系。不管是好是壞，他堅持這些自由市場的想法，並為此付出後果。」

值得一提的是，克拉克所飾演的老派警探為了誘補網路犯罪天才，從完全不會用電腦到「第一次上網就上手」，甚至創立起社群帳號，學成後還結合自己的經驗，開設一堆假帳號，製造出各種似真似假的線索引誘羅斯上鉤。

導演也特別提到紀錄片融合劇情片的新穎拍攝手法，「我有拍攝傳記片的背景，而這是兩種不同類型的結合。研讀資料過後，我將這起事件過度傳記的部分，改成比較像小說的情節，也讓劇本更加貼近現實，並具備戲劇張力。」

本片劇情描述年僅20多歲的羅斯烏布利希 （尼克羅賓森飾演），創立一個專門出售毒品、軍武， 甚至是性交易的非法暗網「絲路」， 這也引起美國緝毒局探員瑞克鮑登（傑森克拉克飾演）的關注， 開始對這個非法網站進行秘密調查。 不過連電腦都不太會使用的瑞克，該如何透過老派的查案方式， 來摧毀這個價值10億美元的新型態虛擬犯罪帝國呢？