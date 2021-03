2年賺進360億！美國天才網路犯罪少年真實故事改編　電影《神鬼網戰》台灣上映日期揭曉

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)網路犯罪電影《神鬼網戰》講述非法交易暗網「絲路」創辦人,「兩年賺進360億台幣」的天才犯罪少年真實故事,將於在4月1日台灣上映。

科技犯罪新片《神鬼網戰》被喻為暗黑版《社群網戰》(The Social Network)的新片,將轟動全球的非法交易暗網「絲路」(Silk Road)創辦人真實故事給搬上大銀幕,由鮮肉男星尼克羅賓森(Nick Robinson)詮釋「兩年賺進360億台幣」的天才犯罪少年。

絲路(Silk Road)是一個利用比特幣交易,Tor的隱密服務來運作的黑市購物網站,專門出售毒品、軍武,甚至是性交易等非法買賣,該網站曾多次被查封關停,但之後又恢復。

《神鬼網戰》改編自作家大衛庫許納(David Kushner)在《滾石雜誌》(Rolling Stone Magazine)所刊登的文章《絲路僵局:網路犯罪主腦羅斯烏布利希的慘敗》(Dead End on Silk Road: Internet Crime Kingpin Ross Ulbricht's Big Fall),《親愛的初戀》(Love, Simon)尼克羅賓森,及《猩球崛起:黎明的進擊》(Dawn of the Planet of the Apes)傑森克拉克(Jason Clarke)領銜主演,由擅長執導犯罪作品的《夜行者:極惡連環殺手》(Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer)導演提勒羅素(Tiller Russell)擔任編導。



預告(影/Youtube)

全片不僅描繪網路犯罪主腦羅斯烏布利希(Ross Ulbricht)創建「絲路」的起因,到因此賺進360億台幣,甚至連他入獄前的驚險追捕都將真實呈現。事實上,「絲路」的草創階段,幾乎是羅斯的論文個人部落格,上面都是關於他的自由主義理想,包括沒有政府干涉、自由意志,以及對一切事物的放任態度。

羅賓森進行一番研究後表示,「這個網站,一開始只出售一些迷幻藥與雜草,結果就像滾雪球般,最初的理想主義觀點,隨著時間流逝而受到破壞。事情很快就失去控制,一發不可收拾,網友真的測試了羅斯的信仰體系。不管是好是壞,他堅持這些自由市場的想法,並為此付出後果。」

值得一提的是,克拉克所飾演的老派警探為了誘補網路犯罪天才,從完全不會用電腦到「第一次上網就上手」,甚至創立起社群帳號,學成後還結合自己的經驗,開設一堆假帳號,製造出各種似真似假的線索引誘羅斯上鉤。

導演也特別提到紀錄片融合劇情片的新穎拍攝手法,「我有拍攝傳記片的背景,而這是兩種不同類型的結合。研讀資料過後,我將這起事件過度傳記的部分,改成比較像小說的情節,也讓劇本更加貼近現實,並具備戲劇張力。」

本片劇情描述年僅20多歲的羅斯烏布利希 (尼克羅賓森飾演),創立一個專門出售毒品、軍武, 甚至是性交易的非法暗網「絲路」, 這也引起美國緝毒局探員瑞克鮑登(傑森克拉克飾演)的關注, 開始對這個非法網站進行秘密調查。 不過連電腦都不太會使用的瑞克,該如何透過老派的查案方式, 來摧毀這個價值10億美元的新型態虛擬犯罪帝國呢?