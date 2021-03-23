新北SCRATCH程式設計競賽頒獎 56組獲獎學生寫程式秀創意

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
新北市教育局今(23)日於大觀國中舉辦「110年度新北市國中小學生SCRATCH程式設計競賽」頒獎典禮，由教育局張明文局長表揚56組獲獎團隊在程式設計上的傑出表現，其中10組特優隊伍將於今年4月22日至23日代表新北市至花蓮縣參加「貓咪盃全國SCRATCH競賽」，期待為新北再創佳績。
新北市推動程式教育多年，從100年辦理SCRATCH程式設計競賽至今已超過10年。今年初賽報名作品多達446件，作品分為動畫組、遊戲組及硬體組，經線上審查擇優錄取國小72隊及國中60隊進入複賽，並於3月4日及5日舉行現場複賽，每組2位學生必須在現場公布題目後，3小時內運用運算思維邏輯進行工作分配、設定程式角色、特效及問題排除等，最後完成作品繳交。經過激烈競爭後，選出特優10隊、優等19隊及佳作27隊，共計56件獲獎作品。
教育局張明文局長表示，全球已經逐步邁向AI世代，程式設計是AI教育的基礎，新北市從100年起推動程式教育，並向下扎拫至國小及幼兒園階段，透過SCRATCH程式設計競賽除了能激發學生對程式的興趣，也提供創作交流和分享有趣作品的機會，進一步培養學生具備未來科技及創意人才所需能力。
今年度題目國小動畫組為「製作一首MV」、國小遊戲組為「對抗電腦病毒」、國中動畫組為「下課10分鐘」、國中遊戲組為「設計射擊遊戲」、國中小硬體組為「設計促進老人身心健康的互動休閒運動系統」。榮獲國中動畫組特優崇光女中國中部廖英智同學表示，自己從小學開始學寫SCRATCH，不斷地進步，程式也變得越來越複雜，從作品獲得滿滿的成就感，未來也會持續投入在撰寫程式上。同樣榮獲國中動畫組特優的崇光女中國中部張怡玟同學說，一開始很沒自信，但在訓練中發現自己越做越好，也對作品越來越有信心，能夠進入全國賽更是驚訝與驚喜。
中正國小王子鈞、王紫菲榮獲國小動畫組特優，他們說，很開心這次能夠獲得動畫組特優，過程中學到了程式設計、做背景音樂和畫角色的方法，很有成就感。指導老師張乃文說，兩位學生從初稿、模型到實作演練，每天都是3小時的訓練、討論，讓作品更成熟。
新北市教育局自106學年度起率先推動「程式校園3+1」，從國小三年級起每班每周1堂電腦課、每校有1名程式種子教師、每校研發1門程式課程，+1即鼓勵各校選擇參加1項程式競賽或活動，整體規劃程式教育課程教材、師資培訓、活動競賽與教學資源中心等，結合國中小資訊科技輔導團到校輔導，協助老師順利銜接新課綱。