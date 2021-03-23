新北SCRATCH程式設計競賽頒獎 56組獲獎學生寫程式秀創意

新北市教育局今(23)日於大觀國中舉辦「110年 度新北市國中小學生SCRATCH程式設計競賽」頒獎典禮， 由教育局張明文局長表揚56組獲獎團隊在程式設計上的傑出表現， 其中10組特優隊伍將於今年4月22日至23日代表新北市至花蓮 縣參加「貓咪盃全國SCRATCH競賽」，期待為新北再創佳績。

新北市推動程式教育多年，從100年辦理SCRATCH程式設計 競賽至今已超過10年。今年初賽報名作品多達446件，作品分為 動畫組、遊戲組及硬體組，經線上審查擇優錄取國小72隊及國中6 0隊進入複賽，並於3月4日及5日舉行現場複賽，每組2位學生必 須在現場公布題目後，3小時內運用運算思維邏輯進行工作分配、 設定程式角色、特效及問題排除等，最後完成作品繳交。經過激烈競 爭後，選出特優10隊、優等19隊及佳作27隊，共計56件獲獎 作品。

教育局張明文局長表示，全球已經逐步邁向AI世代，程式設計是A I教育的基礎，新北市從100年起推動程式教育， 並向下扎拫至國小及幼兒園階段，透過SCRATCH程式設計競賽 除了能激發學生對程式的興趣， 也提供創作交流和分享有趣作品的機會， 進一步培養學生具備未來科技及創意人才所需能力。

今年度題目國小動畫組為「製作一首MV」、國小遊戲組為「 對抗電腦病毒」、國中動畫組為「下課10分鐘」、國中遊戲組為「 設計射擊遊戲」、國中小硬體組為「 設計促進老人身心健康的互動休閒運動系統」。榮獲國中動畫組特優 崇光女中國中部廖英智同學表示，自己從小學開始學寫SCRATC H，不斷地進步，程式也變得越來越複雜，從作品獲得滿滿的成就感 ，未來也會持續投入在撰寫程式上。同樣榮獲國中動畫組特優的崇光 女中國中部張怡玟同學說，一開始很沒自信， 但在訓練中發現自己越做越好，也對作品越來越有信心， 能夠進入全國賽更是驚訝與驚喜。

中正國小王子鈞、王紫菲榮獲國小動畫組特優，他們說， 很開心這次能夠獲得動畫組特優，過程中學到了程式設計、 做背景音樂和畫角色的方法，很有成就感。指導老師張乃文說， 兩位學生從初稿、模型到實作演練，每天都是3小時的訓練、討論， 讓作品更成熟。

新北市教育局自106學年度起率先推動「程式校園3+1」，從國 小三年級起每班每周1堂電腦課、每校有1名程式種子教師、 每校研發1門程式課程，+1即鼓勵各校選擇參加1項程式競賽或活 動，整體規劃程式教育課程教材、師資培訓、 活動競賽與教學資源中心等，結合國中小資訊科技輔導團到校輔導， 協助老師順利銜接新課綱。