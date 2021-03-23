國際扶輪3490地區新北市第二分區捐助全球獎助金 支持新住民學華語

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
國際扶輪3490地區新北市第二分區捐助國際扶輪全球獎助金200萬元，協助新北市推動「新住民華語學習支持計畫」，今(23)日舉行捐助記者會。市長侯友宜出席活動，以趣味方式抽考新住民學員華語，並致贈國際扶輪3490地區新北市第二分區及各扶輪社感謝狀。獎助金將用以編撰華語學習教材、開辦師資培訓、華語課程，未來更規劃製作「隨選隨聽」教材。
侯友宜市長表示，新北市新住民人口總數逾11萬，市府致力推動新住民各項福利服務，包含開設新住民華語課程、編製新住民生活手冊、推動新住民一站式服務等，更將新住民列為2030六大願景工程之一，期待透過各項政策，讓新住民將新北當成第二個家。本次特別感謝國際扶輪3490地區新北市第二分區，主動與新北市政府合作，提報「新北市新住民華語學習支持計畫」經國際扶輪基金會審議通過捐助。國際扶輪獎助金每年在「基礎教育與識字」項目中，全球約通過補助150件，本案是其中一件，且是全台首案獲全球獎助金的新住民華語學習計畫，非常難得。
新北市每年透過成人基本教育班華語學習課程、新住民中心、補校協助新住民學習華語。本次經費將用以編撰「新北市華語學習基本教材」，以「家庭」、「工作」、「環境」三大主題，結合生活最新資訊(如行動支付、3環3線等)，讓教材更生活化。未來更規劃製作PODCAST「華語學習隨選隨聽教材」，置於相關播放平台讓新住民隨時收聽、複習。在師資方面，今年將開辦5場華語師資培訓課程，培訓200名現有華語教師使用新教材。此外，更擴大辦理72小時免費華語課程，從以往每年約30班增至45班，預計提供近千名新住民學習。透過教材、師資、課程三管齊下，協助新住民快速學習華語、融入在地生活。
國際扶輪3490地區第二分區板橋扶輪社陳瑤國社長表示，這次協同板橋北區、板橋東區、板橋南區、板橋西區、板橋中區、板橋群英、新北光輝及3490地區網路扶輪社，與市府合作推動「新住民華語學習支持計畫」，相信開發的教材及培訓的師資都將為新住民帶來最直接的助益。來自印尼的慕雅妮說，剛來臺灣時只會說幾個中文字，每天都超級緊張，只能用畫圖方式做筆記，在參與華語課程後，現在她已經能說流利華語，甚至在學校擔任印尼語老師，很有成就感。相信這次的計畫，會帶給更多新住民幫助！
教育局補充，45場72小時華語課程將按季逐步開班，歡迎至「新北市新住民好學平台網站/語文學院」尋找就近場次並報名參加。另外華語學習基本教材則預計於6月完成，屆時將公布於「新北市國際教育資訊網/新住民專區」，供新住民下載運用。