國際扶輪3490地區新北市第二分區捐助全球獎助金 支持新住民學華語

國際扶輪3490地區新北市第二分區捐助國際扶輪全 球獎助金200萬元，協助新北市推動「新住民華語學習支持計畫」 ，今(23)日舉行捐助記者會。市長侯友宜出席活動， 以趣味方式抽考新住民學員華語，並致贈國際扶輪3490地區新北 市第二分區及各扶輪社感謝狀。獎助金將用以編撰華語學習教材、 開辦師資培訓、華語課程，未來更規劃製作「隨選隨聽」教材。

侯友宜市長表示，新北市新住民人口總數逾11萬， 市府致力推動新住民各項福利服務，包含開設新住民華語課程、 編製新住民生活手冊、推動新住民一站式服務等，更將新住民列為2 030六大願景工程之一，期待透過各項政策， 讓新住民將新北當成第二個家。本次特別感謝國際扶輪3490地區 新北市第二分區，主動與新北市政府合作，提報「 新北市新住民華語學習支持計畫」經國際扶輪基金會審議通過捐助。 國際扶輪獎助金每年在「基礎教育與識字」項目中，全球約通過補助 150件，本案是其中一件， 且是全台首案獲全球獎助金的新住民華語學習計畫，非常難得。

新北市每年透過成人基本教育班華語學習課程、新住民中心、 補校協助新住民學習華語。本次經費將用以編撰「 新北市華語學習基本教材」，以「家庭」、「工作」、「環境」 三大主題，結合生活最新資訊(如行動支付、3環3線等)， 讓教材更生活化。未來更規劃製作PODCAST「 華語學習隨選隨聽教材」，置於相關播放平台讓新住民隨時收聽、 複習。在師資方面，今年將開辦5場華語師資培訓課程，培訓200 名現有華語教師使用新教材。此外，更擴大辦理72小時免費華語課 程，從以往每年約30班增至45班，預計提供近千名新住民學習。 透過教材、師資、課程三管齊下，協助新住民快速學習華語、 融入在地生活。

國際扶輪3490地區第二分區板橋扶輪社陳瑤國社長表示， 這次協同板橋北區、板橋東區、板橋南區、板橋西區、板橋中區、 板橋群英、新北光輝及3490地區網路扶輪社，與市府合作推動「 新住民華語學習支持計畫」， 相信開發的教材及培訓的師資都將為新住民帶來最直接的助益。 來自印尼的慕雅妮說，剛來臺灣時只會說幾個中文字， 每天都超級緊張，只能用畫圖方式做筆記，在參與華語課程後， 現在她已經能說流利華語，甚至在學校擔任印尼語老師， 很有成就感。相信這次的計畫，會帶給更多新住民幫助！

教育局補充，45場72小時華語課程將按季逐步開班，歡迎至「 新北市新住民好學平台網站/語文學院」尋找就近場次並報名參加。 另外華語學習基本教材則預計於6月完成，屆時將公布於「 新北市國際教育資訊網/新住民專區」，供新住民下載運用。