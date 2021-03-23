玩金山樂插秧 彩田友善春耕

新北市政府農業局輔導彩田友善農作於3月23日在金 山區朝天宮旁舉辦「玩金山樂插秧」食農教育體驗插秧活動， 本次活動是由愛鄉護農會與台灣農民組合協會共同贊助， 收穫後的稻米將提供給金山在地學童營養午餐用米，位於本市汐止區 立端科技公司有感於環境保育與食品安全重要，在今年也加入萬金友 善稻米契作，將於本月底舉辦員工親子插秧， 體驗春耕插秧辛苦與樂趣。

活動從敬天拜拜開啟序幕，接著由耆老示範插秧方法，帶領大鵬國小 、金山國小、中角國小與三和國小學童們下田插秧體驗， 以自己的雙腳踏泥與土地對話， 以謙卑惜福的心向耆老與大自然學習。活動中並安排米食推廣， 讓學童體會農夫的辛苦，感受付出勞力之後的甜美滋味， 也更加珍惜平常吃的米飯。

農業局長李玟表示，在107年宏碁基金會率先響應市府友善田園區 域計畫，與彩田友善農作簽訂契作，109年金山在地愛鄉護農會捐 助300萬元給學童辦理食農教育及契作在地友善米，今年本市汐止 區立端科技也加入契作行列，希望有更多的消費者及企業團體共同響 應，將愛鄉護土的精神落實在日常生活中。

新北市推動「友善田園區域計畫」，結合農業生產與環境生態的理念 ，目前全市友善耕作面積達252.5公頃，友善農場達206家， 未來目標是將友善田園計畫推展到本市其他各區， 讓更多農友一起投入友善耕作的行列，今年底預計可達270公頃以 上，打造更友善的新北市。彩田友善農作與農友訂定契作， 讓農友們不必擔心銷售問題，與農業局「先創通路再開農路」 理念相同，彩田公司也加入農業局友善契作大聯盟， 支持友善耕作的消費者可以洽彩田米聯絡電話0905396909 紀小姐，或上網訂購。（友善米訂購 https://goo.gl/forms/ TNC3tHlc4v2AzfWL2、友善契作大聯盟https ://lecfp.org）。