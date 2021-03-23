中華電信參展2021智慧城市論壇暨展覽

2021智慧城市論壇暨展覽（SCSE）今日（3/23） 於台北市南港展覽館二館盛大登場， 高雄市市長陳其邁蒞臨中華電信「5G企業專網」展區參訪， 瞭解製造業如何利用企業專網打造智慧工廠內運作情境。 見證中華電信5G企業專網獨立運作的安全網路服務外， 並瞭解企業客戶透過中華電信自主研發行動邊緣運算技術「5G智慧 管＋」，提升企業網路自主管理的彈性、 增進運作效率以及打造更安全的企業資料傳輸環境。

中華電信連續八年參與盛會，今年以「多元智慧串聯城市無限未來」 為主題參展，除了於主場館展出與國際5G智慧物聯網接軌的17個 智慧創新展項，亦受邀於「新北市政府館」、「創・新未來城市館」 及「智慧城鄉館」展出多項智慧創新應用，高度呈現5G技術核心能 力與多項垂直應用整合的豐碩成果。

中華電信協助新北市政府交通局執行「新北烏來智慧交控專案」， 透過智慧交通創新服務與商業模式， 協助改善用路環境守護民眾交通安全，榮獲「2021智慧城市創新 應用獎」並於「新北市政府館」展出本合作計畫成果。

有鑑於新北烏來為全國著名的觀光旅遊地區， 每逢假日均出現大量車潮，造成台9甲線（新烏公路）及北107- 1線（環山路）常有交通回堵或事故發生之情事， 中華電信協助新北市政府交通局建置智慧交控管理系統， 導入雷達感測與影像辨識之技術，於4處重點彎道路段建置自動感應 號誌，藉由烏來山區路側端車輛感應設備及智慧交控中心進行管控， 大幅提高路段整體車輛通過之安全性， 部署智慧交通守護民眾交通安全。

中華電信積極響應政府政策， 與經濟部中小企業處聯手推動新創產業發展，於本次智慧城市展「 創・新未來城市館」展出林口新創園建置的全國第一座5G SA n79網路設備，透過5G資通訊建設、加速器推動及場域實證， 支援企業多樣化應用需求，提供最尖端的5G實驗專網解決方案。

本計畫建置首屈一指的5G SA n79企業專網實證場域，讓新創企業能在企業專網n79頻段實驗 環境下，進行5G服務實測驗證；加速器方面， 中華電信林口企業加速器針對5G、AIoT、XR、資通訊及智慧 生活等應用領域，選拔8隊優質新創團隊， 提供新創網通專業技術輔導、對接創投業者與合作夥伴資源等； 場域實證部分，則在林口新創園發展新興商模與建立實證聯盟，鏈結 6家新創服務與場域主需求，結合產業轉型需求， 實際打造可輸出及落地巿場智慧應用。

中華電信智慧農業服務榮獲「2020智慧城市創新應用獎」肯定， 受經濟部工業局之邀參與「智慧城鄉館」展出。 本項服務整合田間感測器、行動物聯網4G/5G/NB-IoT通 訊技術及農業AI管理平台，提供智慧農業完整解決方案， 應用場域涵蓋13個縣市及14項作物，如：苗栗草莓、彰化荖葉、 雲林結球萵苣、屏東蝴蝶蘭、高雄毛豆、南投茶葉、花蓮海藻、 全台稻熱病專案等戶外及溫室場域， 更導入應用服務於中級學校食農學堂教育上，呈現AI智慧農業的卓 越經營成果。

中華電信秉持科技能創造更好的未來，將持續積極與產官學發展多樣 化智慧城市應用，結合5G創新應用新能力與智慧生活應用軟實力， 開發未來產業智慧應用服務場景，共創未來城市、加速達成「 智慧國家」願景。

中華電信積極參與「5G智慧杆產業聯盟」 並獲選擔任聯盟副會長及會員代表； 該聯盟在經濟部技術處與標準檢驗局的支持下， 經濟部新世代通訊技術推進辦公室偕同台北市立電腦公會， 邀集產業界共同籌組「5G智慧杆產業標準推動聯盟」， 希冀透過聯盟，串聯政府部門與產業溝通， 彙集產業共識並接軌國際，形成5G智慧杆產業標準及帶動智慧城市 治理服務。

從路口監控、空品監測、號誌控制到無人機充電等各式5G應用， 經通訊傳輸到整合數據分析的智慧城市運籌管理平台， 5G智慧杆成為未來台灣實現城市智慧智理的關鍵基礎設施平台， 中華電信將以多年在智慧路燈、智慧安防、智慧交控、智慧環境（空 品偵測）、智慧治理（運籌管理中心）等領域應用經驗，提供5G基 礎通信、雲端AIoT平台與資安等資源， 期待與政府及產業界共同研析推動5G智慧杆的多元智慧城市應用服 務，透過國內場域實證淬鍊後與聯盟廠商共同打國際盃。

照片來源：中華電信提供