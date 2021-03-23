第二屆亞洲華人之光7人獲獎 3位在新北

由中華亞太關懷交流協會舉辦的「 第2屆亞洲華人之光」選拔，共有7人獲獎， 包括來台36年幫助1千位個案戒毒成功的劉民和牧師、 國際輪標舞亞洲第一名的任文倩、單親媽媽卻勵志的黃湞珺、 第一對連體嬰分割成功的張忠義、收容上千隻流浪犬的蔡忠哲、 帶領獅友從事公益的鍾炳耀和關懷原民孩子的賴月惠等7人， 其中任文倩、黃湞珺和張忠義3人是新北市人， 社會局長張錦麗表示，這不僅是華人之光，也是新北之光。

中華亞太關懷交流協會理事長李振麟表示，舉辦亞洲華人之光選拔， 主要是要發掘社會上默默為弱勢者奔波付出的無名英雄， 期待透過表揚，帶動社會善的力量和循環， 第二屆頒獎典禮預定於4月10日，在新莊典華會館舉行， 今天先公布7位獲獎者名單及感人事蹟。

劉民和牧師分享表示，他在香港曾經吸毒沉淪10年，加入黑社會， 逞凶鬥狠，母親為他禱告10年，但因染上毒癮無法自拔， 後來受到香港晨曦會陳保羅牧師的感召和協助，終於脫離毒海， 於1984年來台成立台灣晨曦會，迄今36年， 共協助6千位個案戒毒，其中有千位戒毒成功，他說一人吸毒、 全家遭殃；相對的一人戒毒成功，全家平安，社會祥和。

另位獲獎者任文倩女士，先天罹患小兒麻痺， 頸椎以下需仰賴螺絲釘鎖上鋼條以支撐身體，但她從未放棄， 以輪椅載歌載舞，足跡踏遍監獄、軍旅、學校及安養院， 激勵同樣面臨困境的人；為了鍛鍊輪標舞， 她將下半身綁在輪椅上練習，拄著拐杖在跑步機行走， 舉啞鈴鍛鍊雙臂，種種努力讓她成功奪下荷蘭舉辦的「 IPC世界輪椅錦標賽」第5名佳績，成為臺灣之光。

社會局長張錦麗表示，感謝中華亞太關懷交流協會開創「 亞洲華人之光」獎項，發掘在各個角落的溫暖人物、公益天使， 使社會充滿正向的力量和愛的擴散，7位獲獎者有3位在新北市， 更說明新北市是一座充滿愛與關懷的希望城市。