全世界首則推文拍賣破8200萬　數位身分證NFT再度引爆話題

推特創辦人杜錫的首則推文於22日以「不可替代代幣」形式拍賣，創下超過新台幣8230萬元得標價。（圖取自twitter.com/jack） 推特創辦人杜錫的首則推文於22日以「不可替代代幣」形式拍賣，創下超過新台幣8230萬元得標價。（圖取自twitter.com/jack）

(台灣英文新聞/科技組 綜合外電報導)推特創辦人杜錫首篇貼文22日以高達近3百萬美元（約新台幣8230萬元）成交，再度掀起NFT形式拍賣話題。

BBC報導，杜錫（Jack Dorsey）於2006年3月22日在社群媒體寫下「剛設定好我的推特」（just setting up my twttr），15年後的今日這則推文以290萬美元拍出，買家為在馬來西亞的企業家艾斯塔維（Sina Estavi）。

杜錫簡短的一句話看似簡單，但卻暗喻一個新的時代開始，艾斯塔維將這筆交易比喻成「收藏名畫蒙娜麗莎」（Mona Lisa），他說：「我覺得再過幾年，人們會意識到那則推文的真正價值，正如同名畫『蒙娜麗莎』一樣。」（I think years later people will realize the true value of this tweet, like the Mona Lisa painting.）

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

此次，買家使用比特幣的勁敵「以太幣」購買，並以不可替代代幣（non-fungible token, 簡稱NFT）形式購入，NFT如同一張數位身分證，清楚地證實藏家在網路上所收藏的物品－無論是一張照片、一段影片、或數位藝術品等的價值，也讓藏品變得無可取代。

值得注意的是，近幾年來NFT討論度激增，從體育界開始被廣泛運用到藝術圈，今年3月20日美國數位藝術家Beeple，本名溫克曼（Mike Winkelmann）創作「每天：最初的5000天」（Everydays: The First 5000 Days）以高達6900萬美元成交，創下佳士得在世藝術家作品拍賣第三高價，更是首次以NFT形式拍賣。

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這次拍賣的所得分配將遵照拍賣平台Valuables by Cent規章，為杜錫95%，Cent可拿另外5%。杜錫表示，營收將轉成比特幣，捐給在東非幫助窮人的非營利組織 Give Directly's Africa Response fund。

即便拍賣成交，該貼文依舊存在推特上，那艾斯塔維買到的到底是什麼？據BBC報導，艾斯塔維會拿到一張證明，上面有杜錫的數位簽名，以及原貼文的元數據，包含貼文發出時間及內容等資料。

社群媒體專家預料，名人在其他平台上的推文銷售將會日漸流行。美國科技顧問公司Futures Intelligence Group創辦人哈克爾Cathy Hackl說，「我們處在一個鐵粉及腦粉充斥的年代，他們會想要擁有自己喜愛的明星歌手的一部分，如同有人會買實體紀念品，透過收藏貼文他們感到離偶像又更近一點。」