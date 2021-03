全世界首則推文拍賣破8200萬　數位身分證NFT再度引爆話題

(台灣英文新聞/科技組 綜合外電報導)推特創辦人杜錫首篇貼文22日以高達近3百萬美元(約新台幣8230萬元)成交,再度掀起NFT形式拍賣話題。

BBC報導,杜錫(Jack Dorsey)於2006年3月22日在社群媒體寫下「剛設定好我的推特」(just setting up my twttr),15年後的今日這則推文以290萬美元拍出,買家為在馬來西亞的企業家艾斯塔維(Sina Estavi)。

杜錫簡短的一句話看似簡單,但卻暗喻一個新的時代開始,艾斯塔維將這筆交易比喻成「收藏名畫蒙娜麗莎」(Mona Lisa),他說:「我覺得再過幾年,人們會意識到那則推文的真正價值,正如同名畫『蒙娜麗莎』一樣。」(I think years later people will realize the true value of this tweet, like the Mona Lisa painting.)

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

此次,買家使用比特幣的勁敵「以太幣」購買,並以不可替代代幣(non-fungible token, 簡稱NFT)形式購入,NFT如同一張數位身分證,清楚地證實藏家在網路上所收藏的物品-無論是一張照片、一段影片、或數位藝術品等的價值,也讓藏品變得無可取代。

值得注意的是,近幾年來NFT討論度激增,從體育界開始被廣泛運用到藝術圈,今年3月20日美國數位藝術家Beeple,本名溫克曼(Mike Winkelmann)創作「每天:最初的5000天」(Everydays: The First 5000 Days)以高達6900萬美元成交,創下佳士得在世藝術家作品拍賣第三高價,更是首次以NFT形式拍賣。

延伸閱讀:美國數位藝術家NFT拍賣19億台幣成交 超夯加密貨幣將改變一切?

這次拍賣的所得分配將遵照拍賣平台Valuables by Cent規章,為杜錫95%,Cent可拿另外5%。杜錫表示,營收將轉成比特幣,捐給在東非幫助窮人的非營利組織 Give Directly's Africa Response fund。

即便拍賣成交,該貼文依舊存在推特上,那艾斯塔維買到的到底是什麼?據BBC報導,艾斯塔維會拿到一張證明,上面有杜錫的數位簽名,以及原貼文的元數據,包含貼文發出時間及內容等資料。

社群媒體專家預料,名人在其他平台上的推文銷售將會日漸流行。美國科技顧問公司Futures Intelligence Group創辦人哈克爾Cathy Hackl說,「我們處在一個鐵粉及腦粉充斥的年代,他們會想要擁有自己喜愛的明星歌手的一部分,如同有人會買實體紀念品,透過收藏貼文他們感到離偶像又更近一點。」