89歲神射手阿嬤　印度女性力量典範

（台灣英文新聞 / 吳穗雯 綜合外電報導）印度一名高齡近90歲的嫲級「神射手」近日獲得《紐時》大篇幅報導，帶領讀者了解這位出身貧困且重男輕女社會下的女性，是如何突破重圍不斷拿下獎項，成為印度民眾津津樂道的傳奇故事。

綽號「射手達迪（Shooter Dadi，Daidi為印度語的「阿嬤」）」的錢德羅·托馬爾（Chandro Tomar），是一名將近90歲的精銳射手，也是印度當今重要的女性指標人物之一，而她的傳奇更在前年被拍成一部電影。

紐約時報報導，錢德羅來自位於印度北方貧困地區的齋浦爾村。在那裡，只有大片的甘蔗田、極少的工作機會、居高不下的犯罪率和傳統的父權家庭。

身著傳統印度長裙、戴頭巾的錢德羅參加專業的射擊比賽，起初並不被看好，招致嘲笑，而她的丈夫和兄弟對於她練習射擊非常憤怒，甚至禁止她去靶場。

這些阻礙，都不影響錢德羅對射擊的熱情，她在一群專業射擊手中脫穎而出，屢獲佳績，她身邊的人也從嘲笑和反對，逐漸轉變成對她的崇敬。

錢德羅參加許多國家級的專業射擊比賽，迄今已贏得了25枚金牌。

1999年，65歲的錢德羅第一次接觸槍支，她射出的第一槍，便正中靶心。「你需要專注在目標上，心無旁騖」，錢德羅邊解釋邊露出了笑容。

相較於名氣和射擊技巧之外，錢德羅最自豪的是她讓無數女性有機會和勇氣共同加入這個領域。在齋浦爾村這個保守的地方裡，女性與男性對話時需要低頭掩面，面對陌生男子還需要避免眼神接觸。而錢德羅挨家挨戶鼓勵大家讓女孩接觸運動。錢德羅和家人在家中蓋起一個靶場，讓家境窘迫的孩子也能夠接觸到這項運動。

在錢德羅的鼓勵下，齋浦爾村出現了30名國家級的射擊手。





錢德羅20年來不斷地培育和教授更多的女性學習射擊，接觸各類運動。（錢德羅·托馬爾 臉書）

如今，錢德羅成為了國民神射手，她在印度各地參加冠軍賽並且始終積極投入女性賦權的演說。

2019年，寶萊塢將阿嬤的故事拍成電影《靶心》（Bull's eyes）。射手阿嬤的故事，相信一直會激勵更多的女性。