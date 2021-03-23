【跨越3/4世紀】旅台日本作家西川滿唯一現存日記 臺灣文學館出版

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）日治時期在臺日人作家西川滿目前唯一僅見之日記，由國立臺灣文學館付梓出版，全書精裝分為復刻本及中譯本，兩冊一套不分售，承載西川滿在臺灣及日本的生命經驗，也是了解戰後初期日本社會的重要書籍。

西川滿，1908年出生於日本福島縣會津若松市，3歲時因父親的派任案隨父母來臺，開啟了影響其一生的臺灣經驗，民俗、風土、神話、傳說成為他創作的源泉。1945年太平洋戰爭結束，日本戰敗注定了在臺日人被遣返的命運。西川滿在這本於戰後第二年所寫的日記末頁裡註記下：「三歲渡臺灣，從此居住臺灣三十六年」，見證自己對臺灣的情感。

臺灣文學館表示，該日記原由西川滿之子西川潤教授所藏，2010年西川潤親手交予張良澤教授，期待西川滿研究者能夠有機會閱讀進而研究日記所承載的思想與文學。記事起自昭和22年（1947）3月30日，終至昭和23年（1948）3月30日止，內容完整，根據張良澤教授的判斷，是「西川滿先生唯一留下的一本日記」。

臺文館進行「臺灣文學地方先行者史料徵集、數位收存計畫」時，有機會與張良澤教授合作，由其翻譯並編寫「西川滿戰後初期（1945-1949）著作年表」，另委託日本香山大學高橋明郎教授為全書校註，研究者鳳氣至純平審訂，是了解西川滿與戰後初期日本社會的重要書籍。

《西川滿日記》全書分為復刻本及中譯本，兩冊一套不分售。採精裝、荷蘭細紋布燙金、銀裝訂，封面設計由知名版畫家洪福田操刀，以蓮花及蓮蓬（子）為意象，象徵西川滿文學之花盛開及結果之意，同時也指涉西川滿分別在臺灣及日本的生命經驗。

國立臺灣文學館預定2021年3月31日（周三）上午10:30於臺文館B1圖書室舉辦新書發表會，為推廣文學，凡參加新書發表會者，即可以七折購買紀念藏書票版，數量有限，紀念藏書票版每人限購一套，一般版不在此限。臺灣文學館表示，優惠僅限新書發表會現場，歡迎各界共襄盛舉。



內附藏書票的紀念版，限定於發表會當日現場首購（照片提供／國立臺灣文學館）