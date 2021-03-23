【最新】台灣兩架F-5E墜海•飛官1殉職1失蹤 軍方晚間投射照明彈搜救•23日上午發現救生衣和機體殘骸

台東志航空軍基地2架F-5E戰機22日執行訓練任務時碰撞落海，飛官羅尚樺殉職，另一飛官潘穎諄失蹤，晚間軍方在出事的屏東牡丹鄉旭海海域投射... 台東志航空軍基地2架F-5E戰機22日執行訓練任務時碰撞落海，飛官羅尚樺殉職，另一飛官潘穎諄失蹤，晚間軍方在出事的屏東牡丹鄉旭海海域投射照明彈，雨中持續搜尋。（民眾提供）中央社

台東志航基地2架F-5E戰機22日疑發生擦撞，現年28歲的上尉潘穎諄（左）失聯、26歲中尉羅尚樺（右）殉職（空軍提供.中央社）。 台東志航基地2架F-5E戰機22日疑發生擦撞，現年28歲的上尉潘穎諄（左）失聯、26歲中尉羅尚樺（右）殉職（空軍提供.中央社）。

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更新時間: 2021-03-23 10:03

首次發稿: 2021-03-23 09:17

▲空軍台東基地2架F-5E戰機22日在屏東牡丹鄉旭海海域碰撞墜機，其中飛官羅尚樺先尋獲送醫不治，國軍漏夜搜尋失蹤飛官潘穎諄，23日在附近海岸線找到軍靴。（軍方提供.中央社）

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）空軍台東基地2架F-5E戰機昨(22日) 在屏東牡丹鄉旭海海域碰撞墜機，其中飛官羅尚樺先尋獲送醫不治，國軍漏夜搜尋失蹤飛官潘穎諄，今(23日) 在附近海岸線找到軍靴、救生衣和機體殘骸。

軍方及搜救單位經整夜搜索，上午在發現羅尚樺的滿州港仔村海域南邊九棚村沙灘找到1只飛官的軍靴、救生衣及部分機體殘骸，但還無法確認軍靴主人及機體殘骸為哪架F-5E戰機。

目前軍方正沿恆春半島東海岸進行地毯式搜索。

首次發稿: 2021-03-23 09:17

台灣兩架F-5E墜海•飛官1殉職1失蹤 軍方晚間投射照明彈•雨中搜救

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）兩架F-5E戰機昨(3/22) 下午執行訓練任務時碰撞落海，飛官羅尚樺殉職，另一飛官潘穎諄失蹤，晚間軍方在出事的屏東牡丹鄉旭海海域搜尋，暗夜雨中投放照明彈，希望能找到潘穎諄。

▲22日下午4時在海上發現中尉羅尚樺，初步判斷無意識，經吊掛(上圖)轉送台東馬偕醫院仍不治。（網友提供.中央社）

▲空軍2架F-5E戰機碰撞墜海，彈跳的飛行員羅尚樺不治，檢察官相驗為彈射頭部受創顱內出血死亡，晚間移靈至殯儀館。中央社

▲空軍志航基地2架F-5E戰機22日下午執行訓練任務時失聯，其中2、4號機碰撞後落海，2名飛行員跳傘，下午4時在海上發現中尉羅尚樺，經送台東馬偕醫院搶救，宣告不治。失聯的上尉潘穎諄持續搜尋中。（國搜中心提供）中央社

▲晚間軍方在出事的屏東牡丹鄉旭海海域投射照明彈，雨中持續搜尋。就近的三軍聯訓基地也派遣大批兵力和悍馬車等投入搜救，（民眾提供）中央社

行政院長蘇貞昌晚間透過臉書發文指出，國軍、海巡人員正在東部外海，搜救因事故失聯的F-5E飛官潘穎諄，搜索行動不會因天黑中斷，請大家替搜救人員加油。

晚間，東海岸的旭海地區下著大雨，軍方搜尋失蹤飛官潘穎諄的行動沒有停止，晚上7時許，就近的三軍聯訓基地派遣大批兵力和悍馬車等投入搜救，另外還有空軍、國搜中心的兵力，搜救人員不斷在出事現場投射照明彈進行搜尋。

晚間8時許，軍方也將在港仔中山漁港南側道路發現的彈射座艙帶走。中央社引述現場指揮官張明德少將說，搜救行動不會停止，23日上午會成立搜救任務指揮中心。

台東志航空軍基地2架F-5E戰機22日下午執行訓練任務時，兩架戰機碰撞後落海，墜落於屏東縣牡丹鄉旭海漁港距岸1.4浬海域，2飛行員跳傘，下午4時在海上發現中尉羅尚樺，經送台東馬偕醫院搶救，仍宣告不治，持續搜尋失聯的上尉潘穎諄。