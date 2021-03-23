台灣兩架F5E擦撞墜海•空軍「天安特檢」: 首次停飛所有機種、戰備機除外

台東志航空軍基地兩架F-5E戰機22日下午執行訓練任務時失聯，軍方指出，此次訓練為4架編隊飛行，其中2、4號機疑似在變換隊形時發生擦撞墜... 台東志航空軍基地兩架F-5E戰機22日下午執行訓練任務時失聯，軍方指出，此次訓練為4架編隊飛行，其中2、4號機疑似在變換隊形時發生擦撞墜海。照片為2018年7月18日在台東志航空軍基地拍攝。（中央社檔案照）

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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）空軍志航基地兩架F-5E戰機昨(3/22) 在屏東外海進行戰術訓練時擦撞墜海，飛行員羅尚樺中尉殉職，另一名失聯潘穎諄上尉的搜救工作則持續進行，立法院會今天(3/23) 在立委建議下全體起立，默禱1分鐘。

總統蔡英文今天則表示，很遺憾昨天在屏東牡丹外海，兩架F-5E戰鬥機發生事故，已指示國防部長邱國正代表她至台東慰問家屬，現場指揮搜救工作，務必全力搜救，釐清事故原因；總統並向殉職飛官家屬表達最沉痛的哀悼。

總統蔡英文（左）23日上午出席三軍總醫院松山分院航空醫學大樓開工動土典禮，她在致詞時表示，已指示國防部全力搜救並且釐清事故原因，也向殉職飛官家屬表達最沉痛的哀悼。 中央社

立法院會23日對行政院長蘇貞昌（前排右）施政方針及施政報告繼續質詢，部會首長列席。會議開始前，蘇貞昌率全體為國軍失事戰機殉職飛官默哀。中央社

今天立法院院會第一位進行質詢的國民黨立委陳雪生，於上台質詢時一開始向院會建議，大家一起為保護國土空域安全的失事飛官，全體起立，默禱1分鐘。對此，主持今天院會的立法院副院長蔡其昌起身，並請蘇貞昌及各部會首長起立。

院會全體起立默禱1分鐘完畢，陳雪生質詢指出，悲痛F-5E戰機失事，他建議，F-5E戰機「即日起下架、停飛」，請國防部檢討，不要讓不幸的事情再發生。

蘇貞昌答覆，對於偉大的飛行員為保護國家安全，盡心盡力，他表示敬意。羅尚樺不幸殉職，深感不捨；現在還在搜尋潘穎諄，希望儘快找到，全力救助。

蘇貞昌表示，失事原因由空軍相關單位詳細檢討，後續措施都尊重專業。

台東志航基地2架F-5E戰機昨(3/22) 疑發生擦撞，導致一名中尉殉職、一名上尉失聯。中央社報導，空軍昨晚下達天安特檢命令，除擔負監控共機等戰備任務外，包括快速、慢速機在內的全部機種，將暫停訓練、停止演習。

此次天安特檢是空軍「首次」採取快速、慢速機在內的「全部機種」均停飛安檢，而「彈射椅」是特檢的重點項目之一。

台東志航空軍基地兩架F-5E戰機22日執行訓練任務時失聯，下午4時在海上發現羅尚樺中尉，經送台東馬偕醫院搶救，宣告不治；現正持續搜尋失聯的潘穎諄上尉。

空軍司令部22日晚上7時10分召開記者會，空軍參謀長黃志偉中將表示，今天的課目為1批、4架F-5戰機，其中2號、4號機是單座機，1號、3號為雙座機；下午2時30分起飛後，前往屏東佳冬靶場執行基本對地炸射訓練。

黃志偉指出，下午3時7分返回志航基地過程中，2號、4號機於編隊最外側，在高度1萬4000英呎高空，疑似變換隊形時發生空中擦撞。

黃志偉表示，但在此（擦撞）之前，無線電中均未出現包括機械故障在內等呼叫聲，相關肇因仍必須進一步打撈後才能確定；事發當下，1、3號機見狀，立刻盤旋並至不能目視時，才於下午3時20分返場。

黃志偉指出，飛官在事後表示，有目視其中1架F-5E進行彈射，但不確定是人員彈射，或是因碰撞而導致彈射。

空軍下達「天安特檢」命令

黃志偉證實，空軍已下達「天安特檢」命令，除了例如攔截共機的警戒機及必要作戰飛機外，其餘訓練、演習全數暫停，並包括戰備月及即將登場的聯翔操演；他補充，「所有機種」包含戰機（幻象2000、F-16、IDF、F-5）、慢速機（C-130、P-3C）等所有飛行器。

至於特檢的確切項目，黃志偉說，項目仍在研判中，因為目前只能判斷肇因為「疑似空中擦撞」，未牽涉機械因素或天候因素，後續可能全面清查彈射椅，以及人員加強訓練部分。

由於空軍1架同型機去年(2020年) 10月也發生墜海事故，飛官朱冠甍中校跳傘後仍傷重殉職，外界關注軍方有無更新彈射椅計畫。

黃志偉指出，空軍已規劃彈射椅更新作業，預算、計畫書已呈報國防部，將採用不需修改的先進彈射椅，國防部已核准、廠商也至志航基地勘查，預計最快今年底、明年初就能交貨，預算約新台幣6億元。

空軍後勤處長林志宏少將補充，空軍規劃採用世界最先進的馬丁貝克公司（Martin-Baker Aircraft Co.Ltd.）產品「Mk16彈射椅」；未來若F-5戰機汰除，此彈射椅也可用於其他機種。

空軍參謀長黃志偉中將強調，目前軍方與各界仍全力搜救潘穎諄，並且希望在黃金72小時內能有好消息。