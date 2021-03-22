F-5E戰機擦撞墜海飛官羅尚樺殉職　F-5近20年來9起失事意外

空軍志航基地2架F-5E戰機22日在屏東外海疑似擦撞墜海，警方在台26線73公里處發現1具傘具連座椅。（國搜中心提供） 空軍志航基地2架F-5E戰機22日在屏東外海疑似擦撞墜海，警方在台26線73公里處發現1具傘具連座椅。（國搜中心提供） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台東志航空軍基地2架F-5E戰機今（22）日下午執行訓練任務時失聯，軍方指出，下午4時在海上發現中尉羅尚樺，經送台東馬偕醫院搶救，宣告不治。另外，國防部已成立應變中心，各相關單位正進行搜救協尋失聯的上尉潘穎諄。

空軍司令部晚上7時10分召開記者會，空軍參謀長黃志偉中將表示，今天的課目為1批、4架F-5戰機，於台東志航基地起飛後，赴位於屏東的佳冬靶場執行基本對地炸射演練。返程時2號機、4號機疑因變換位置在空中發生擦撞，但無線電並未出現包括機械故障等呼叫。

國搜中心發布新聞稿表示，下午3時10分接獲國防部通報，空軍F-5E戰鬥機4架於下午2時30分自台東志航基地起飛執行訓練任務，但下午3時6分其中2架F-5E（機上各1名駕駛）疑似發生空中擦撞而墜落，地點於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，2名飛官均跳傘。

國搜中心指出，下午4時14分接獲警方通報於台26線73公里處發現1具傘具連座椅。國防部黑鷹直升機下午4時41分於海上發現羅尚樺，進行吊掛完成後返回，但潘穎諄仍失蹤，持續搜尋中。

軍方指出，目前已下令志航基地F-5系列戰機全部停飛、執行天安特檢，並出動1架黑鷹直升機、3艘海巡署及多名警消進行搜索。

行政院長蘇貞昌晚間指出，國軍、海巡人員正在東部外海，搜救因事故失聯的F-5E飛官潘穎諄，搜索行動不會因天黑中斷，請大家替搜救人員加油。

2名飛官分別為：

年約28歲的潘穎諄上尉（機號5286）、老家在台東、空官104年班，結婚僅5個月，育有1子。

年約26歲的羅尚樺中尉（機號5287）、老家在花蓮、空官106年班，今年3月5日才剛結婚。

F-5系列戰機小百科：

F-5E/F是中華民國第一款自行組裝生產的噴射戰鬥機，由當年的航發中心（現在的漢翔）與美國諾斯洛普公司（Northrop）合作，第1架於1974年出廠，命名為「中正號」。國軍F-5E/F機隊一度超過300架，曾是全球最大用戶。

F-5E/F系列戰機主要配屬空軍737聯隊台東志航基地，少數配屬空軍401聯隊花蓮基地，主要擔任空軍新進學官高級飛行訓練的部訓機，並肩負部分空防巡邏、警戒及偵照任務（RF-5E）。

F-5系列戰機在台灣服役超過40年，自2001年迄今共發生9起失事意外，分別為：

2001年：編號5356的F-5F戰機在台東外海失聯，少校飛行官李致民、上尉飛行官康宏州失蹤。

2005年1月27日：編號5379的F-5F雙人座戰機在台東志航基地起飛前偏離跑道油箱爆炸，尾翼燒毀、右翼斷裂，2員飛官及時逃生，所幸機上2枚響尾蛇飛彈未引爆。

2006年6月17日：編號5381的F-5F雙人座戰鬥機在嘉義基地進行轉場訓練時墜毀，前座殉職的飛行官周傑偉中校是資深飛行官，飛行時數3000小時；後座受傷的飛行官夏文裕中尉飛行時數600小時。

2006年8月28日：編號5384的F-5F雙座戰機進行例行飛行訓練後，返回志航基地時以機腹著陸方式迫降，所幸人機平安。

2007年5月11日：編號5371的F-5F戰機參加漢光23號演習，4架戰鬥機於低空射擊時，疑似失速直接墜毀，飛官魏子淵少校、詹嘉鈞上尉殉職。新加坡國防部隨後發表聲明指出，戰機墜毀造成地面上的星國軍人2死9 傷。這起意外事件總計造成台星人員4死9傷。

2009年7月15日：編號5410的F-5F戰機在澎湖石礁靶場執行空對地炸射訓練失事，飛官黃挺瑜中尉及張良元中校殉職。

2011年9月14日：編號5401的F-5F（馬拉道太陽神彩繪機）及編號5506的RF-5E單座偵照機在宜蘭東澳撞山墜毀，3名飛行官殉職。

2020年10月29日：一架F-5E戰機在台東執行任務，起飛不到2分鐘，不明原因墜落志航基地北方海域，飛行員朱冠甍上尉跳傘逃生，仍宣告不治。