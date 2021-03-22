香港、澳門新聞獨立性面臨威脅！無國界記者組織：港澳特首應抵抗北京

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）無國界記者組織（RSF）今（22）日發布新聞稿譴責，香港和澳門的公共廣播電台高層干預編輯，使新聞獨立性面臨威脅，他們敦促港澳特別行政區政府停止攻擊新聞自由。

據無國界記者組織新聞稿指出，香港電台（港台）和澳門廣播電視股份有限公司（澳廣視）過去幾週相繼遭自家高層審查，獨立性面臨威脅。澳廣視執委會在3月10日發出九條指令，要求旗下記者不得批評政府當局，港台新任的廣播處長李百全則在3月11日臨時抽掉政論節目，於表定播出時間前一小時內喊卡。

RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂表示：「港澳各自的基本法都明言當地居民有取得獨立資訊的權利，這些干預編輯獨立性的動作違反了這項原則。」他呼籲澳門和香港特首賀一誠及林鄭月娥「落實新聞自由，抵抗北京當局要求審查媒體的命令。」

新聞稿中還提到，澳廣視葡文新聞及節目部總監彭祖匡和副總監羅比士於3月10日的會議命令記者「不能傳播與中央政府政策相違背的資訊或觀點」，並發出一連串指令，要求他們在提及香港當局時支持「愛國者治港」的原則，同時威脅記者若違反命令就會被開除。

港台新任廣播處長李百全過去為政務官，並無媒體經驗，他在3月11日臨時抽掉一檔政論節目，這也是港台三月初高層異動後第二次臨時下檔節目。過去一年港台多次遭政府騷擾，獨立性受到威脅。

香港過去曾是新聞自由的堡壘，如今在RSF世界新聞自由指數報告中從2002年的第18名掉到2020年的第80名，中國則在180個國家裡排第177名。