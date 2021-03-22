長期臉紅、長痘痘　原來是「蠕形螨蟲」惹禍！醫師曝六大因素致「玫瑰斑」更惡化

（台灣英文新聞／醫藥組 採訪報導）臉部長期泛紅、長痘痘誤以為是過敏和青春痘？當心是「玫瑰斑」找上門！為響應2021年國際酒糟月並加強全國民眾對於酒糟的認識，臺灣皮膚科醫學會推出《尋找玫瑰女孩》系列衛教活動，期望透過衛教活動找尋全台正飽受酒糟所困擾的患者們，鼓勵他們勇於面對疾病、積極並主動前往皮膚專科診所諮詢與治療。

臺灣皮膚科醫學會理事長朱家瑜醫師指出，酒糟正確的名稱為玫瑰斑(Rosacea)，因患者臉頰會紅紅的，貌似有喝酒，而被命名為酒糟。因此，門診中不少確診酒糟的患者常對醫師反應，「我平時又沒有喝酒，為什麼我會得酒糟？」其實，酒糟的英文Rosacea，意指臉頰像玫瑰紅一般的體質，與酒一詞並無直接相關，不喝酒的人也有可能會罹患酒糟，雖酒糟一詞已經約定俗成為醫界與患者溝通時的慣用詞，但也期盼能將酒糟正名為玫瑰斑，避免患者對於名詞上的誤解。

酒糟分為四種型態：

紅斑血管擴張型：在兩頰、鼻翼、額頭或下巴，容易潮紅以及微血管擴張。

丘疹膿皰型：長得很像青春痘，不過不會有黑頭粉刺或白頭粉刺。一般多集中在臉的中軸線像是臉頰、人中、鼻子、鼻根下面、跟法令紋中間；有時額頭也會發生(呈現干字型)。

鼻瘤型：出現凹凸不平的皮脂增生，以及軟組織的增生，讓鼻頭呈現紅、腫，好像一顆球或腫瘤。

眼睛型：輕微時為眼結膜發炎，眼睛灼熱感、乾燥、異物感、沙礫刺痛感、發紅、刺癢、畏光，嚴重時則可能表面破損或角膜炎。

酒糟分為四種型態，包括：紅斑血管擴張型、丘疹膿皰型、鼻瘤型和眼睛型。（臺灣皮膚科醫學會提供）

朱家瑜補充，國內酒糟發生率約介於1%至5%之間、好發於女性，，其中原因包含先天的基因(體質)，或是後天外在因素的刺激，像是日曬、壓力大、作息不正常、過度清潔（卸妝油）、保養品（美白、去角質）與化妝品（BB霜、CC霜）使用有關。其他刺激因子，像是吃太刺激性的食物(辛辣、飲酒)、熱飲，或是泡湯、三溫暖都有可能讓皮膚狀況惡化，而有些人運動完臉頰會紅，這類型的人也可能是酒糟的高危險族群，應特別留意皮膚狀況。

黃輝鵬院長說明，診斷酒糟是依據臨床表現，臉中央持續不退的紅斑，並且會周期性惡化或鼻瘤型肥厚變化，兩項任一均可診斷為酒糟。沒有紅斑或鼻瘤者，如果主要表現包括丘疹/膿皰，面部潮紅，毛細血管擴張和眼睛症狀，有兩項以上也可以確診為酒糟。

然而，針對酒糟的致病因子，近年來在蠕形螨蟲有許多的討論，究竟蠕形螨蟲與酒糟的關聯性為何？黃輝鵬院長解釋，蠕形螨蟲除了會咬蝕人類的毛囊表皮，也會引起免疫反應，讓患者的皮膚受損，變得脆弱，進而使酒糟更加惡化。

黃輝鵬曾於2020年發表一項新型蠕形螨蟲檢測方法：「大拇指指甲擠壓法」。此檢測方法可以快速、準確的檢驗臉上是否有過多的蠕形螨蟲增生，已多次發表於國際會議中，盼可以幫助更多酒糟患者找到致病因子，進一步接受正確的治療。

「大拇指指甲擠壓法」可以快速、準確的檢驗臉上是否有過多的蠕形螨蟲增生，已多次發表於國際會議中。（臺灣皮膚科醫學會提供）

為響應2021國際酒糟月，臺灣皮膚科醫學會將於4月起推出《尋找玫瑰女孩》系列活動(www.rosegirl.com.tw)，將於台北、台中、高雄邀請該區皮膚專科醫師舉行玫瑰斑巡迴衛教講座，提供民眾正確的衛教訊息，包含酒糟的症狀、治療與保養，期盼讓國人更了解酒糟，別再因為臉紅，或是丘疹膿皰而缺乏自信，也呼籲「玫瑰女孩」們盡早至皮膚專科診斷與治療。

同時，朱家瑜及黃輝鵬共同呼籲，要與酒糟和平共處，除了尋求專業的皮膚科醫師協助以外，應避免過度日曬以及刺激性的食物(如辛辣、飲酒或過熱食物)；抱持心情平穩、生活作息也要正常，避免熬夜、皮膚保養盡量溫和、減少不必要的保養步驟，像是抗氧化、美白、去角質等保養品，也避免使用濕性化粧品(如BB霜、CC霜、卸妝油等)。最重要的是要定期回診，遵從醫師指示追蹤與治療，就有機會戰勝酒糟，告別「玫瑰女孩」！

為響應2021國際酒糟月，臺灣皮膚科醫學會將於4月起推出《尋找玫瑰女孩》系列活動。（臺灣皮膚科醫學會提供）