台灣證交所：上週外資在集中市場賣超450.26億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/3/15~2021/3/19）外資在集中市場總買進金額為4,055.85億元，總賣出金額為4,506.11億元，賣超為450.26億元，另統計自2021年年初至3月19日止，外資總買進金額為4兆2,865.80億元，總賣出金額為4兆5,943.76億元，累計賣超為3,077.96億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆1,023.60億元新台幣，占全體上市股票市值的45.14%，較3月12日的22兆5,771.46億元新台幣，減少4,747.86億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：鴻海：買進235,697千股，賣出146,869千股，買超88,828千股。

第二名：宏碁：買進158,808千股，賣出70,009千股，買超88,799千股。

第三名：聯合再生：買進198,895千股，賣出127,233千股，買超71,662千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進199,478千股，賣出317,532千股，賣超118,054千股。

第二名：群創：買進182,116千股，賣出253,039千股，賣超70,923千股。

第三名：台積電：買進101,567千股，賣出155,380千股，賣超53,813千股。