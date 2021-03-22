中華電信2021智慧城市展 以5G多元創新智慧應用串聯城市無限未來

亞洲最大智慧城市專業展「2021智慧城市展」即將於3月23日 登場，中華電信連續八年參與盛會！今年同時也是台灣5G開台服務 的第二年，5G服務加速商轉，中華電信將以「 多元智慧串聯城市無限未來」為主軸， 展出中華電信與國際智慧物聯網接軌的二大擘劃藍圖「5G智慧應用 」及「智慧城市」，共17個智慧創新展項，展現台灣5G產業的卓 越國際競爭力及完善智慧生活圈的應用軟實力。

中華電信與全球同步邁入5G新紀元，自2020年6月底開台以來 ，持續不斷以「加速、加量」力拼5G基礎建設， 並與上中下游各應用領域合作夥伴和客戶合作，共同驅動5G與尖端 科技垂直應用，以創新趨勢使台灣5G應用加速發展！ 中華電信董事長謝繼茂表示：「展望2021年，中華電信將以『5 G與轉型』做為雙軌策略主軸，致力加速5G建設、發展5G企業專 網及相關智慧應用，並持續投資核心業務，透過合作強化自主能力， 為客戶提供領先市場的優質服務。」 中華電信具有最大頻寛及最完善設備的5G電信服務平台， 以及人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、雲端、大數據、 資安等多項成熟資通訊（ICT）應用，採取廣結盟策略， 軟硬結合、垂直整合，和國內外產業共同協作5G人工智慧物聯網( 5G AIoT)創新應用，致力於滿足各行各業的數位轉型需求。

在5G智慧應用方面，國內最大影視平台「MOD/Hami Video」支援4K、VR及4D全視角轉播， 帶給觀眾影音體驗；在巡檢安防部分，展示「智慧空中(無人機)巡 檢」、「移動式科技執法」、「智慧交通」；在民眾生活福祉上， 以「智慧照護」協助企業關懷員工健康，並串聯通訊與醫療專業， 提升去場域化照護效益；在教育學習上，「高速影音串流與AR教育 學習」、「智慧文化」大幅提昇生產力及學習效果。 在智慧城市展項中，特別強化巡檢安防，其中包含「智慧桿」、「 智慧安防」及「智慧資安」等應用，透過多樣化的安防服務， 提供客戶不同面向所需的即時資訊；在企業數位轉型及升級上，以「 5G企業專網」、「智慧農業」、「跨境物聯網」、「 智慧運籌管理」、「智慧流通」及「雲網融合」， 協助企業强化核心能力並提升國際競爭力。

MOD與Hami Video為國內最大影視平台，擁有豐富的頻道、影劇、 賽事直播、音樂等多元內容與多項互動服務，中華電信以5G超高寛 頻技術，支援4K畫質及VR虛擬實境。Hami Video獨家提供音樂電視節目「The Show」及「2021韓國金唱片頒獎典禮」精彩內容， 歌迷可依喜好任意選擇歌曲及同時觀賞3位不同明星特寫視角， 舞台表演盡收眼底！為國人打造娛樂新視界！

此外，中華電信今年更與大專院校體育總會合作，於UBA大專籃球 聯賽決賽，推出前所未有的「4D全視角轉播」體驗， 讓無法親臨現場的觀眾可在行動裝置上任意旋轉、 放大比賽轉播畫面，舉凡熱血灌籃、精準三分球， 甚至明星球員表情，通通一網打盡； 未來中華電信也將持續與台灣的各大賽事緊密合作，推出更精采的「 4D全視角轉播」，運用5G超高頻寬技術為國人打造觀賞比賽的全 新體驗，與如同親臨現場所帶來的震撼感受！

中華電信5G企業專網，透過5G高速率、低延遲及大連結的特性， 於製造業、醫療業、交通等產業應用上，提供安全的專屬網路服務， 資料於企業內網傳遞，不出公網，能確保資料安全、 避免機敏資訊外流，提升企業管理效能與競爭力。在2021智慧城 市展，5G企業專網展示製造業應用情境，採用自主研發的「5G智 慧管＋」，結合自主移動機器人(AMR)，模擬智慧工廠內運作， 展示5G企業專網的服務特性；其服務特色在於專網能獨立運作， 不受公共網路擁塞影響，可確保感測設備連網高通訊品質，保障Io T應用可靠度，與企業一同邁向智慧新時代。

中華電信持續以廣結盟與台灣各產業攜手合作，加速5G應用智慧升 級，創造更大價值與轉型，並期許將台灣的5G AIoT解決方案輸出至世界各地，促進台灣5G產業發展接軌國際 。中華電信身為國內最大的電信商， 並為智慧城市展中重要的參展廠商， 長期深獲國內外業者與參觀者高度肯定， 歡迎各界蒞臨現場或是透過線上賞析「2021中華電信智慧城市展 ：多元智慧串聯城市無限未來」。