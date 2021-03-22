2021新北環境季開跑 打造新北好住、好玩、厚SENSE

今(110)年度為新北市政府升格十年的重要里程碑 ，新北市環保局今(22)日宣布「2021新北環境季」 系列活動正式開跑，規劃4月1日至6月30日期間，以「好住、 好玩、厚SENSE」三大面向為活動主軸，串聯新北市府7局11 個單位共同推動超過20項富有環境教育意涵之活動， 包含提升好住環境的宣導和淨港淨海、遊玩新北9處環境教育設施場 所之體驗行程及地區性環境教育推廣等豐富多元的開放性活動， 盛情邀約民眾一同響應參與，落實環境保護，攜手打造新北厚所在。

環保局表示，4月有地球日、5月是國際生物多樣性日、6月有環境 日和海洋日，市府各局處過去以來都有相關活動邀請市民一同參與。 為讓民眾一目了然、更有系統地瞭解新北市推動永續發展的過程， 因此推出環境季系列，用「好住、好玩、厚SENSE」 三大活動主軸，以多元有趣的方式設計整體活動內容。

「好住」共有12項活動，包含新北市各類環境復原宣導、 教育推廣等，如新北偵水志工招募、號召清除路邊小廣告的「 集撕廣益」、海洋月系列活動等，結合政府和民眾的力量， 使新北市成為民眾、動植物宜居的好所在。另外，最受期待的「 好玩」，則是以「環遊新北就醬玩」號召市民朋友至新北市9處環境 教育設施場所參與環境季專屬遊程，包括豐富多元的生態、文化及D IY體驗外，還可以享用當地新鮮食材減少碳足跡， 讓民眾在假期間有新的親子、情侶約會選擇外， 還可深刻感受郊外自然的魅力，了解環保相關知識。

「厚SENSE」則協同各團體機構辦理多項環境教育活動， 內容包括與民間團體辦理之環境教育推廣、 溼地故事館特展及低碳推廣課程等，以期提升民眾環境素養、 將環保精神於日常生活中落實。

環保局說明，本次環境季系列活動也呼應了SDGs-12負責任生 產與消費及環保署推動的全民綠生活， 不僅扣合新北市府願景及政策推動， 也響應國際間訂定的永續發展目標，期望透過環境季系列活動， 將環境教育及環保知識推廣及落實至市民朋友的日常生活中， 達到精進樂活、深耕在地及永續新北的期望；更多活動詳情請上20 21新北環境季活動網頁(https://www.epd. ntpc.gov.tw/season/index.html) 或環保局官網查詢。