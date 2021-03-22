2021新北環境季開跑 打造新北好住、好玩、厚SENSE

照片來源：新北市政府環保局提供
照片來源：新北市政府環保局提供
今(110)年度為新北市政府升格十年的重要里程碑，新北市環保局今(22)日宣布「2021新北環境季」系列活動正式開跑，規劃4月1日至6月30日期間，以「好住、好玩、厚SENSE」三大面向為活動主軸，串聯新北市府7局11個單位共同推動超過20項富有環境教育意涵之活動，包含提升好住環境的宣導和淨港淨海、遊玩新北9處環境教育設施場所之體驗行程及地區性環境教育推廣等豐富多元的開放性活動，盛情邀約民眾一同響應參與，落實環境保護，攜手打造新北厚所在。
環保局表示，4月有地球日、5月是國際生物多樣性日、6月有環境日和海洋日，市府各局處過去以來都有相關活動邀請市民一同參與。為讓民眾一目了然、更有系統地瞭解新北市推動永續發展的過程，因此推出環境季系列，用「好住、好玩、厚SENSE」三大活動主軸，以多元有趣的方式設計整體活動內容。
「好住」共有12項活動，包含新北市各類環境復原宣導、教育推廣等，如新北偵水志工招募、號召清除路邊小廣告的「集撕廣益」、海洋月系列活動等，結合政府和民眾的力量，使新北市成為民眾、動植物宜居的好所在。另外，最受期待的「好玩」，則是以「環遊新北就醬玩」號召市民朋友至新北市9處環境教育設施場所參與環境季專屬遊程，包括豐富多元的生態、文化及DIY體驗外，還可以享用當地新鮮食材減少碳足跡，讓民眾在假期間有新的親子、情侶約會選擇外，還可深刻感受郊外自然的魅力，了解環保相關知識。
「厚SENSE」則協同各團體機構辦理多項環境教育活動，內容包括與民間團體辦理之環境教育推廣、溼地故事館特展及低碳推廣課程等，以期提升民眾環境素養、將環保精神於日常生活中落實。
環保局說明，本次環境季系列活動也呼應了SDGs-12負責任生產與消費及環保署推動的全民綠生活，不僅扣合新北市府願景及政策推動，也響應國際間訂定的永續發展目標，期望透過環境季系列活動，將環境教育及環保知識推廣及落實至市民朋友的日常生活中，達到精進樂活、深耕在地及永續新北的期望；更多活動詳情請上2021新北環境季活動網頁(https://www.epd.ntpc.gov.tw/season/index.html) 或環保局官網查詢。