新北偏鄉牡丹國小 美強生校舍啟用

新北市雙溪區牡丹國民小學今（22） 日舉辦老舊校舍整建工程啟用典禮，由學生帶來弦樂演出， 侯友宜市長到場與來賓及學生們進行「彩繪牡丹」啟用儀式， 為師生們開啟新校舍、新風景，帶給偏鄉孩子完善的教學、 展演場地。學校未來規劃運用嶄新空間推動「假日旅途學校」， 帶動三貂嶺地區觀光。

侯友宜市長表示， 新北市一向將學生學習品質與校園安全環境列為首要之務，推動「1 08-111年美強生計畫」投入超過84億元，從美感、補強、 生態永續3大面向進行校舍補強、老校更新及新設校； 位屬偏鄉的牡丹國小，北棟A校舍經耐震評估後確認為老舊危險教室 ，市府編列經費新臺幣1,690餘萬元，自106年核定、107 年動工，歷經3年規劃及整建，採斜屋頂綠建材與環保材質，打造出 1間大禮堂、1間教師辦公室、1間藝文教室及1座司令台， 讓偏鄉孩子在安全優質的環境中學習成長。

牡丹國小於民國35年創校，迄今已逾70多年，近年以營造「 山中維也納」學校為目標， 校長及老師們齊心努力引進各方資源人力推動音樂教育。103年起 設立「牡丹弦琴樂團」，從一開始難以成團， 迄今全校學生都會拉小提琴，參加音樂比賽、 到各地甚至國外展演交流。高年級學生也組成政光三號爵士樂團， 精彩的演奏每每都是活動亮點。但原本校內缺乏藝文教室， 且禮堂老舊，苦無適合團練、展演的空間。 本次禮堂及藝文教室的完工，給學生們樂團練習、 表演及置放樂器的良好場地。

范瑞瑩校長表示，學校規劃運用嶄新校舍空間，於今年暑假起推動「 假日旅途學校」，開設小提琴假日課程，鼓勵來雙溪區旅遊的家長， 不僅可以到附近三貂嶺等步道漫步、騎車， 也可以讓孩子來到牡丹國小學習弦樂，夜間住宿於禮堂。 除了音樂課程外，目前學校也在整理食農園區，規劃結合社區人才， 推動適合成人參與的食農養生假日課程。 未來三貂嶺隧道自行車步道落成後，學校將成為自行車步道中繼站， 預計吸引更多外地人士假日旅途駐點，體驗不一樣的遊學課程， 帶動雙溪觀光。

教育局表示，牡丹國小在音樂特色的推動成果有目共睹， 本次老舊建築拆除重建工程，結合「山中維也納」的特色教育主軸， 規劃意象建築與展演角落，營造藝術與人文的氣息與美感， 以嶄新的校舍樣貌重現牡丹風華。期待學校持續深耕校本特色， 並與社區資源結合推動教育，不僅為學校注入新活水， 也豐富偏鄉藝文氣息。