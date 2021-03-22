新竹福泰商務飯店 寵愛媽咪住宿專案

母親節是一個感謝媽媽 , 對媽媽表達愛意的日子 . 兒女們最大的心願莫過於媽媽可以健康 , 順心快樂 . 然而 , 女性在家庭生活中通常承擔著多元的角色任務 , 職場媽媽們擔負著工作和家庭雙重壓力 , 讓媽媽們以照顧自己為出發點 , 在遇到挫折困境或不舒服時 , 學習善待自己 , 放鬆心情 , 走出戶外 , 心向大自然 , 共同感受溫馨的五月天 ! 也在這溫心時刻 , 以實際行動 , 寵愛媽咪一下 , 讓我們大聲說出 : 媽媽我愛您 !

*專案活動日期 : 2021/04/01 – 2021/05/31

專案活動售價 : NT$3,299

*專案活動內容 :

四人同行，媽媽免費 (三人房價格，含四人備品與四早)

新月坊自助早餐四客

每房迎賓水果

4. 每房提供免費停車（限乙部車），如有第二部以上須自理

*活動加碼 :

婦幼節(0403/0404)兩天入住之專案客人贈送手工香皂*2

母親節(0508/0509)兩天入住之專案客人贈送康乃馨*1

*注意事項

若四人成行:住房以一位女性為優惠對象，每房僅優惠一個名額。

以上所有費用為優惠特價均含稅及服務費，無法和其他優惠合併使用

每房限加一床，須加價 NT$1,000／每床

專案房間每日限量供應，售完為止

保留隨時終止、修改本活動之權利

福泰飯店集團保留隨時終止、修改或保留本活動之權利

詳情請洽官網