長庚醫療體系五院區近300位醫護今日施打疫苗

長庚醫院今日上午開始施打AZ疫苗，包括林口、台北、基隆、 嘉義、高雄五個院區，均由院長或副院長帶頭接受施打， 預計今日近300位醫護人員可完成施打。

長庚醫院表示，由於今日是第一天施打，安排施打的人數較少， 目的是要隨時檢討調整流程等， 等明天第二天開始就會以每小時50人方式施打疫苗。

長庚決策委員會程文俊主委表示，長庚醫院是在「資訊透明」、「 尊重自主」、「安全有效」三大原則下， 透過院內網路資訊系統快速完成所有員工的施打意願調查， 再依照相關規定陸續安排施打。

人員施打前，醫師會進行過去病史、過敏史、相關症狀等理學評估， 然後必須在規劃好的專區施打， 施打後休息觀察30分鐘以確定有無不適反應， 休息區會播放輕音樂營造輕鬆舒適環境， 以消除施打同仁可能的不安。同時還設立了24小時的關懷機制， 讓施打員工能隨時即時反映，以因應處理。

長庚醫療體系各院區3/22施打說明如下：

．林口長庚醫院：3/ 22上午9點由長庚決策委員會主委暨林口長庚醫院院長程文俊帶領 第一線醫療人員並且率先接受疫苗接種，名符其實的長庚第一針， 施打人數約50人。（台北長庚同步開打，施打人數約160人）。

．基隆長庚醫院：基隆市負責施打疫苗的唯一醫院，將於3/ 22下午2點由基隆長庚急診醫學部主任李景行帶頭施打， 是基隆市第一針，施打人數約10人。

．嘉義長庚醫院：嘉義縣負責施打疫苗的唯一醫院，將於3/ 22下午2點由嘉義長庚蕭政廷副院長帶頭施打，是嘉義縣第一針， 施打人數約30人。

．高雄長庚醫院：高雄長庚3/ 22上午9點由李建德副院長率先施打，為高雄長庚第一針， 施打人數約50人。