長庚醫療體系五院區近300位醫護今日施打疫苗

長庚決策委員會主委暨林口長庚醫院院長程文俊（左）率先接受疫苗接種。(照片由長庚醫療財團法人提供)
長庚決策委員會主委暨林口長庚醫院院長程文俊（左）率先接受疫苗接種。(照片由長庚醫療財團法人提供)
長庚醫院今日上午開始施打AZ疫苗，包括林口、台北、基隆、嘉義、高雄五個院區，均由院長或副院長帶頭接受施打，預計今日近300位醫護人員可完成施打。
長庚醫院表示，由於今日是第一天施打，安排施打的人數較少，目的是要隨時檢討調整流程等，等明天第二天開始就會以每小時50人方式施打疫苗。
長庚決策委員會程文俊主委表示，長庚醫院是在「資訊透明」、「尊重自主」、「安全有效」三大原則下，透過院內網路資訊系統快速完成所有員工的施打意願調查，再依照相關規定陸續安排施打。
人員施打前，醫師會進行過去病史、過敏史、相關症狀等理學評估，然後必須在規劃好的專區施打，施打後休息觀察30分鐘以確定有無不適反應，休息區會播放輕音樂營造輕鬆舒適環境，以消除施打同仁可能的不安。同時還設立了24小時的關懷機制，讓施打員工能隨時即時反映，以因應處理。
長庚醫療體系各院區3/22施打說明如下：
．林口長庚醫院：3/22上午9點由長庚決策委員會主委暨林口長庚醫院院長程文俊帶領第一線醫療人員並且率先接受疫苗接種，名符其實的長庚第一針，施打人數約50人。（台北長庚同步開打，施打人數約160人）。
．基隆長庚醫院：基隆市負責施打疫苗的唯一醫院，將於3/22下午2點由基隆長庚急診醫學部主任李景行帶頭施打，是基隆市第一針，施打人數約10人。
．嘉義長庚醫院：嘉義縣負責施打疫苗的唯一醫院，將於3/22下午2點由嘉義長庚蕭政廷副院長帶頭施打，是嘉義縣第一針，施打人數約30人。
．高雄長庚醫院：高雄長庚3/22上午9點由李建德副院長率先施打，為高雄長庚第一針，施打人數約50人。